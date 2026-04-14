Marsala 2026: campagna elettorale nel vivo, tra inaugurazione comitati, nuove candidature e opere rivendicate...

14/04/2026 06:00:00

Sabato pomeriggio è stato inaugurato il comitato elettorale di ProgettiAmo Marsala, lista quasi al completo e con molto entusiasmo tra i presenti. Tre uscenti in campo: Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Flavio Coppola. Si parte da una base già importante. Il leader del movimento civico, Paolo Ruggieri, ha ribadito la scelta di appoggiare il candidato sindaco Andreana Patti, perché il movimento non ha pregiudizi e sceglie il bene della città. Ha sventolato anche la prima bandiera di ProgettiAmo Marsala, augurandosi una vittoria al primo turno.

“Noi vogliamo che vinca la città, senza barriere e senza opinioni precostituite”, ha detto Ruggieri. “Ho scelto Andreana Patti già da tempo. In passato non sono riuscito a fare sintesi tra due candidati sindaci. Adesso non c’è altra scelta: la scelta si basa sulla capacità e sui fatti concreti. Non abbiamo chiesto nulla, non ci è stato offerto nulla. Ci siamo offerti noi di dare una mano a una coalizione che per noi è civica”.

Chiaro l’intervento di Piergiorgio Giacalone, consigliere uscente e ricandidato: “In questi anni abbiamo contribuito con più di 100 interrogazioni, 80 delle quali inevase, cioè senza risposta. Questa è una cosa grave. Abbiamo presentato centinaia di emendamenti al DUP e al bilancio. Abbiamo capito che l’attuale amministrazione era sorda: non ha ascoltato né il Consiglio comunale né la città, ed è per questo che abbiamo presentato la mozione di sfiducia”.

Domenica mattina, invece, è stato aperto il comitato elettorale del movimento che fa capo alla candidata sindaca Patti: “Si muove la città”.

Carini: candidato con Fratelli d’Italia

Domenica pomeriggio, nella cornice dei Mori, ha preso ufficialmente il via la campagna elettorale di Francesco Carini a sostegno di Giulia Adamo. Per l’avvocato si tratta della prima esperienza diretta in politica, maturata però lungo un percorso già segnato da incarichi di consulenza, tra cui quello al fianco di Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS.

Un esordio che non è passato inosservato: oltre 500 persone hanno scelto di esserci, sfidando lo scirocco e persino l’attenzione catalizzata dal tennis di Sinner, per ascoltare una proposta politica presentata con toni chiari e diretti. Carini ha delineato le sue priorità, cercando fin da subito un contatto concreto con il pubblico, segno di una candidatura che punta a costruire consenso partendo dalla presenza e dall’ascolto.

Massimo Grillo: il sindaco e il suo bis

Ha presentato l’opera come la più importante del suo programma elettorale del 2020. Oggi, dice, è realtà. Si tratta di un investimento da 90 milioni di euro destinato a collegare Marsala al sistema Montescuro Ovest–Garcia, un’infrastruttura strategica tra le più rilevanti mai realizzate per il territorio, capace di incidere in modo significativo sul futuro della città. L’intervento ha infatti permesso di mettere Marsala al riparo da un rischio tanto silenzioso quanto devastante: l’intrusione marina nelle falde, che avrebbe potuto tradursi in acqua salata dai rubinetti delle abitazioni e in conseguenze pesantissime per il comparto agricolo. Un risultato rivendicato come storico, frutto di una scelta politica precisa e della volontà di trasformare un impegno elettorale in un’opera concreta.



