Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
14/04/2026 06:00:00

Marsala 2026: campagna elettorale nel vivo, tra inaugurazione comitati, nuove candidature e opere rivendicate...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-04-2026/marsala-2026-campagna-elettorale-nel-vivo-tra-inaugurazione-comitati-nuove-candidature-e-opere-rivendicate-450.jpg

Sabato pomeriggio è stato inaugurato il comitato elettorale di ProgettiAmo Marsala, lista quasi al completo e con molto entusiasmo tra i presenti. Tre uscenti in campo: Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Flavio Coppola. Si parte da una base già importante. Il leader del movimento civico, Paolo Ruggieri, ha ribadito la scelta di appoggiare il candidato sindaco Andreana Patti, perché il movimento non ha pregiudizi e sceglie il bene della città. Ha sventolato anche la prima bandiera di ProgettiAmo Marsala, augurandosi una vittoria al primo turno.

 

“Noi vogliamo che vinca la città, senza barriere e senza opinioni precostituite”, ha detto Ruggieri. “Ho scelto Andreana Patti già da tempo. In passato non sono riuscito a fare sintesi tra due candidati sindaci. Adesso non c’è altra scelta: la scelta si basa sulla capacità e sui fatti concreti. Non abbiamo chiesto nulla, non ci è stato offerto nulla. Ci siamo offerti noi di dare una mano a una coalizione che per noi è civica”.

 

Chiaro l’intervento di Piergiorgio Giacalone, consigliere uscente e ricandidato: “In questi anni abbiamo contribuito con più di 100 interrogazioni, 80 delle quali inevase, cioè senza risposta. Questa è una cosa grave. Abbiamo presentato centinaia di emendamenti al DUP e al bilancio. Abbiamo capito che l’attuale amministrazione era sorda: non ha ascoltato né il Consiglio comunale né la città, ed è per questo che abbiamo presentato la mozione di sfiducia”.

Domenica mattina, invece, è stato aperto il comitato elettorale del movimento che fa capo alla candidata sindaca Patti: “Si muove la città”.

 

 

Carini: candidato con Fratelli d’Italia
Domenica pomeriggio, nella cornice dei Mori, ha preso ufficialmente il via la campagna elettorale di Francesco Carini a sostegno di Giulia Adamo. Per l’avvocato si tratta della prima esperienza diretta in politica, maturata però lungo un percorso già segnato da incarichi di consulenza, tra cui quello al fianco di Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS.

Un esordio che non è passato inosservato: oltre 500 persone hanno scelto di esserci, sfidando lo scirocco e persino l’attenzione catalizzata dal tennis di Sinner, per ascoltare una proposta politica presentata con toni chiari e diretti. Carini ha delineato le sue priorità, cercando fin da subito un contatto concreto con il pubblico, segno di una candidatura che punta a costruire consenso partendo dalla presenza e dall’ascolto.

 

 

Massimo Grillo: il sindaco e il suo bis
Ha presentato l’opera come la più importante del suo programma elettorale del 2020. Oggi, dice, è realtà. Si tratta di un investimento da 90 milioni di euro destinato a collegare Marsala al sistema Montescuro Ovest–Garcia, un’infrastruttura strategica tra le più rilevanti mai realizzate per il territorio, capace di incidere in modo significativo sul futuro della città. L’intervento ha infatti permesso di mettere Marsala al riparo da un rischio tanto silenzioso quanto devastante: l’intrusione marina nelle falde, che avrebbe potuto tradursi in acqua salata dai rubinetti delle abitazioni e in conseguenze pesantissime per il comparto agricolo. Un risultato rivendicato come storico, frutto di una scelta politica precisa e della volontà di trasformare un impegno elettorale in un’opera concreta.

 

 









Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...