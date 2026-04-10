AIS Trapani lancia il nuovo corso per scoprire l’eccellenza dell’EVO 

10/04/2026 21:48:00

L’olio extra vergine d’oliva non è più soltanto un semplice condimento, ma un simbolo di qualità, salute e cultura gastronomica. In un momento storico in cui i consumatori sono sempre più attenti alla provenienza e alle caratteristiche dei prodotti alimentari, cresce anche l’interesse verso una conoscenza più approfondita dell’“oro giallo”.

È proprio in questo contesto che AIS Trapani (Associazione Italiana Sommelier) annuncia l’apertura delle iscrizioni al nuovo Corso per Degustatori d’Olio, un percorso formativo pensato per appassionati e professionisti del settore agroalimentare e della ristorazione.

Il corso si sviluppa in 15 incontri e propone un approccio completo e strutturato, suddiviso in tre moduli principali.

Il primo è dedicato al contesto scientifico-tecnico, per comprendere i processi produttivi e le basi chimiche dell’olio EVO.

Il secondo modulo affronta l’oleografia italiana e internazionale, offrendo un viaggio tra le diverse cultivar e i territori che caratterizzano la produzione olivicola. Infine, ampio spazio è riservato all’ abbinamento e alla cultura, con focus sull’uso dell’olio in cucina e sul suo ruolo nella tradizione gastronomica.

Elemento distintivo del percorso è la forte componente pratica: sono previste 52 degustazioni tecniche in aula, durante le quali i partecipanti impareranno a riconoscere le qualità organolettiche dell’olio, distinguendo pregi e difetti. Il programma include anche una visita guidata in frantoio, per osservare da vicino il processo di trasformazione delle olive in olio.

“L’obiettivo non è solo formare tecnici, ma dare ai partecipanti gli strumenti per scegliere l’olio giusto per ogni piatto,” spiega Giuseppe Vultaggio, delegato AIS Trapani. “L’olio è un ingrediente vivo, capace di trasformare radicalmente l’esperienza sensoriale di una ricetta.”

Il corso rappresenta un’opportunità significativa sia per chi desidera ampliare le proprie conoscenze, sia per chi intende intraprendere un percorso professionale nel mondo dell’enogastronomia.

Per informazioni su costi, date e modalità di iscrizione è possibile contattare:

Giuseppe Vultaggio (Delegato AIS Trapani) al 347 6696059

Maria Grazia Sessa (Responsabile Formazione AIS Trapani) al 330 499596

Le iscrizioni sono già aperte.



