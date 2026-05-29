Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, matrimonio in Sicilia: tre giorni di festa a Lentini

29/05/2026 16:30:00

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dirà sì il 4 luglio al Castello Xirumi Serravalle, dimora cinquecentesca nel Siracusano. Rito civile, intero weekend di celebrazioni e struttura prenotata in esclusiva. Secondo le indiscrezioni, papà Eros regalerà agli sposi un concerto privato.

Il 4 luglio al Castello Xirumi Serravalle

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio con rito civile nelle sale del Castello Xirumi, dimora storica del XVI secolo a Lentini, in provincia di Siracusa. La coppia, insieme da quasi dieci anni e genitori del piccolo Cesare, ha scelto la Sicilia orientale per il giorno del sì.

La struttura ha battuto la concorrenza di oltre venti location visitate in tutta Italia. Per l'occasione, l'intera dimora dei baroni Grimaldi di Serravalle sarà riservata esclusivamente alla coppia per garantire la massima privacy.

Il Castello Xirumi Serravalle è un'antica villa cinquecentesca appartenente da secoli alla nobile famiglia Grimaldi di Serravalle, immersa tra agrumeti, palme e flora mediterranea. La tenuta è caratterizzata da una corte interna neogotica affacciata sul frantoio, su cui spicca una torre centrale merlata. All'esterno un grande bosco dove vengono solitamente allestite le cerimonie, oltre a un granaio, una piscina, un agrumeto e un giardino arabo con giochi d'acqua.

Un intero weekend di festa

L'idea iniziale di un matrimonio minimalista sembra definitivamente accantonata. I festeggiamenti dureranno tre giorni, con l'intera struttura blindata e un servizio di sicurezza dedicato. Secondo le indiscrezioni, papà Eros regalerà alla coppia un concerto privato nel grande giardino adiacente alla piscina.

Il piccolo Cesare, figlio della coppia, avrà un ruolo centrale durante la cerimonia.

L'invito? Un giornaletto anni '90

Per le partecipazioni, Aurora e Goffredo hanno abbandonato il classico cartoncino formale. Al posto della tradizionale partecipazione, la coppia ha creato "Sarà", un giornaletto in stile anni '90 ispirato alla rivista Cioè, con adesivi e poster degli sposi. Il nome è un omaggio alla canzone che Eros Ramazzotti dedicò alla figlia.

"Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa ma anche a tutti quelli che lo riceveranno", ha scritto Aurora sui social. "Volevo un invito che racchiudesse tutte le informazioni sui giorni dell'evento ma anche che rispecchiasse la nostra anima: il divertimento".

Nove anni d'amore e una proposta a Londra

La storia tra Aurora, 29 anni, e Goffredo Cerza va avanti da quasi un decennio. La proposta di matrimonio era arrivata nel dicembre 2024 a Londra, una città che ha un significato particolare nella loro storia. L'addio al nubilato è stato festeggiato in Marocco.

La Sicilia, meta sempre più scelta dai vip

Il legame tra Aurora e la Sicilia potrebbe essere nato in occasione del matrimonio di Diletta Leotta, celebrato a Vulcano, a cui avevano partecipato Aurora e la madre Michelle Hunziker. Dopo le nozze Ferragni-Fedez a Noto, quelle di Leotta a Vulcano, di Mariacarla Boscono a Villa Valguarnera e — a breve — quelle di Dua Lipa a Palermo, il matrimonio Ramazzotti-Cerza conferma la Sicilia come destinazione di riferimento per i matrimoni vip internazionali.

La lista degli invitati resta al momento blindata. Nessuna conferma ufficiale dalla famiglia, ma i preparativi a Lentini sono già in corso.



