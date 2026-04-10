Scacchi: a Marsala il Campionato Regionale Giovanile

10/04/2026 16:36:00

Marsala si prepara a diventare la capitale scacchistica della Sicilia nel mese di aprile. L’ASD Lilybetana Scacchi è l’organizzatrice di due tra gli appuntamenti più attesi del calendario agonistico: il 38° Campionato Regionale Giovanile Individuale e la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola. Entrambi gli eventi si svolgeranno nella confortevole cornice dell'Hotel President.



Campionato Regionale Giovanile Individuale (11-12 Aprile)

Il fine settimana dell'11 e 12 aprile sarà dedicato ai talenti individuali con il Memorial Giovanni Piazza, valido come prova di qualificazione al Campionato Italiano Giovanile.

Categorie: Il torneo è aperto alle fasce d'età Under 8, 10, 12, 14, 16 e 18.

Formato di gioco: Sono previsti 6 turni con cadenza di 40 minuti più 5 secondi di incremento a mossa.

Programma: Le sfide inizieranno sabato 11 aprile alle ore 15:00 e si concluderanno domenica 12 con la premiazione finale alle ore 19:30

Premi: Saranno premiati con coppa i primi tre classificati di ogni torneo, oltre alle migliori tre società e province. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo.

Iscrizioni: La quota è di €20,00 per chi si pre-iscrive entro il 9 aprile 2026 tramite i portali indicati (www.torneiscacchi.it o Vesus).



Trofeo Scacchi Scuola - Fase Regionale (13 Aprile)

Lunedì 13 aprile il testimone passerà alle delegazioni scolastiche di tutta l'isola per una giornata dedicata alla competizione a squadre.

Partecipanti: Il trofeo coinvolge studenti dalle Scuole Primarie fino alle Secondarie di II Grado (categorie Allievi e Juniores).

Formato di gioco: La competizione prevede 5 turni con una cadenza rapida di 20 minuti per giocatore.

Programma: La giornata inizierà con la chiusura dell'accredito alle 09:00, seguita dai primi tre turni mattutini e gli ultimi due nel pomeriggio, con premiazione prevista per le 17:30.

Costi: L'iscrizione per le squadre scolastiche è completamente gratuita, previa registrazione sulla piattaforma Vesus entro il 10 aprile 2026.

Che dire, le scacchiere sono pronte e il timer sta per partire! Non capita tutti i giorni di poter sfidare i migliori talenti della regione in una cornice così suggestiva come quella di Marsala.



