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10/04/2026 16:36:00

Scacchi: a Marsala il Campionato Regionale Giovanile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/scacchi-a-marsala-il-campionato-regionale-giovanile-450.jpg

Marsala si prepara a diventare la capitale scacchistica della Sicilia nel mese di aprile. L’ASD Lilybetana Scacchi è l’organizzatrice di due tra gli appuntamenti più attesi del calendario agonistico: il 38° Campionato Regionale Giovanile Individuale e la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola. Entrambi gli eventi si svolgeranno nella confortevole cornice dell'Hotel President.


Campionato Regionale Giovanile Individuale (11-12 Aprile)
Il fine settimana dell'11 e 12 aprile sarà dedicato ai talenti individuali con il Memorial Giovanni Piazza, valido come prova di qualificazione al Campionato Italiano Giovanile.
Categorie: Il torneo è aperto alle fasce d'età Under 8, 10, 12, 14, 16 e 18.
Formato di gioco: Sono previsti 6 turni con cadenza di 40 minuti più 5 secondi di incremento a mossa.
Programma: Le sfide inizieranno sabato 11 aprile alle ore 15:00 e si concluderanno domenica 12 con la premiazione finale alle ore 19:30
Premi: Saranno premiati con coppa i primi tre classificati di ogni torneo, oltre alle migliori tre società e province. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo.
Iscrizioni: La quota è di €20,00 per chi si pre-iscrive entro il 9 aprile 2026 tramite i portali indicati (www.torneiscacchi.it o Vesus).


Trofeo Scacchi Scuola - Fase Regionale (13 Aprile)
Lunedì 13 aprile il testimone passerà alle delegazioni scolastiche di tutta l'isola per una giornata dedicata alla competizione a squadre.
Partecipanti: Il trofeo coinvolge studenti dalle Scuole Primarie fino alle Secondarie di II Grado (categorie Allievi e Juniores).
Formato di gioco: La competizione prevede 5 turni con una cadenza rapida di 20 minuti per giocatore.
Programma: La giornata inizierà con la chiusura dell'accredito alle 09:00, seguita dai primi tre turni mattutini e gli ultimi due nel pomeriggio, con premiazione prevista per le 17:30.
Costi: L'iscrizione per le squadre scolastiche è completamente gratuita, previa registrazione sulla piattaforma Vesus entro il 10 aprile 2026.
Che dire, le scacchiere sono pronte e il timer sta per partire! Non capita tutti i giorni di poter sfidare i migliori talenti della regione in una cornice così suggestiva come quella di Marsala.

 









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