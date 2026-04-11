Concerti, teatro e archeologia: il weekend dell’11 e 12 aprile in provincia

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 la provincia di Trapani propone un calendario fitto di appuntamenti tra cultura, musica, teatro e iniziative per famiglie. Eventi distribuiti lungo tutto l’arco della giornata, in diversi comuni del territorio.
Sabato 11 aprile: dalla Giornata della Gentilizza ai concerti
Si parte alle 10.30 ad Alcamo, alla Cittadella dei Giovani in via Ugo Foscolo, con la Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati.
Il sindaco incontrerà le famiglie dei bambini nati nel 2025. Alle 11 la consegna delle pergamene e delle “Chiavi della Gentilezza”, con animazione per i più piccoli.
Sempre alle 11, a Marsala, inaugura il Centro di Educazione Ambientale “CEA Lilibeo”, promosso da Officine Blu.
Il centro si trova nel Parco archeologico di Lilibeo, sul lungomare Boeo. L’ingresso è libero dalle 11 alle 13, con attività e percorsi educativi legati al territorio.
Nel pomeriggio, alle 18, a Trapani apre al pubblico la mostra “La curvatura dell’universo” di Angela Trapani, al Complesso San Domenico, curata da Ivan Quaroni.
In esposizione circa 50 opere tra pittura, fotografia, scultura e installazioni.
Alle 18.30, a Marsala, da “Finestre sul Mondo” in via Sibilla 36, la presentazione del libro “Un giorno straordinario” di Manuela Randazzo.
Dialoga con l’autrice la giornalista Claudia Marchetti, con letture di Simone Del Puglia. Ingresso libero.
In serata, alle 21, ad Alcamo, al Teatro Cielo d’Alcamo, il concerto “Ricomincio da Te” del gruppo “Nuova Aurora”.
Circa 30 elementi tra musicisti e coro per una serata dedicata ai temi di solidarietà e pace. Ingresso libero.
Domenica 12 aprile: famiglie, musica e teatro
La giornata di domenica inizia alle 10.30 a Marsala, al Museo Archeologico Lilibeo, con l’attività per bambini organizzata da ArcheOfficina.
In programma uno scavo archeologico simulato dopo la visita a Capo Boeo.
Appuntamento alla biglietteria del Parco (Piazza della Vittoria). Durata circa due ore e mezza, costo 8 euro, età 5-11 anni. Prenotazione obbligatoria.
Nel pomeriggio, alle 18, doppio appuntamento a Marsala.
Al Teatro Sollima recital della chitarrista Ivana Oliva, per la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, con un programma tra classica, sonorità brasiliane e musica spagnola.
Alla stessa ora, al Teatro Impero, spettacolo “Il ritorno del Bagaglino” con Manuela Villa, Martufello, Pamela Prati e Valentina Olla, inserito nella rassegna “Lo Stagnone”.
Alle 19, ad Alcamo, al Centro Congressi Marconi, concerto jazz “Anime e caos” con l’Ezz-Thetics Collective. Ingresso 5 euro.
Campobello: ultimo weekend per l’Altare di San Giuseppe
A Campobello di Mazara è l’ultimo fine settimana utile per visitare l’Altare di San Giuseppe “Trame di ciniglia”, all’ex chiesa dell’Addolorata.
L’allestimento, realizzato con coperte di ciniglia e veli da sposa donati da oltre 150 donne, racconta una tradizione locale molto sentita.
Visitabile gratuitamente fino al 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
Le mostre in corso
Ad Alcamo prosegue fino a fine giugno la mostra di Roberto Orlando alla Banca Don Rizzo in via Vittorio Emanuele II.
Fa parte del progetto “Futuri Emergenti Italiani” ed è visitabile dal lunedì al venerdì, 9-13 e 15-16.30.
A Trapani la mostra “La curvatura dell’universo” resta aperta fino al 3 maggio, dal venerdì alla domenica, con ingresso libero.