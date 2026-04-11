Giovedì Santo a Marsala, tradizione senza regia: occasione persa e sfida per il futuro

11/04/2026 06:00:00

C’è un momento, ogni anno, in cui Marsala potrebbe fermare il tempo e raccontarsi al mondo. Il Giovedì Santo, con la sua processione tra le vie del centro storico, è uno di quei riti capaci di toccare corde profonde: fede, tradizione, identità collettiva. Eppure, anno dopo anno, qualcosa non funziona. E quest’anno il segnale è stato inequivocabile.

La pioggia — prevista, annunciata, tutt’altro che improvvisa — ha costretto al ritiro anticipato della processione. Nessun piano alternativo, nessuna comunicazione ai turisti presenti in città, nessuna soluzione di ripiego. Solo il silenzio imbarazzante di chi gestisce un evento senza gli strumenti — e forse senza la visione — per farlo crescere.

E non è una questione meteorologica. La pioggia, in fondo, è solo un imprevisto. Il problema è tutto quello che manca prima, durante e dopo. Perché un evento di questo valore non può essere lasciato alla buona volontà, alla tradizione che “si fa da sola”, come se bastasse la storia a garantire il futuro.

La processione del Giovedì Santo a Marsala è un patrimonio culturale e religioso che affonda le sue radici nei secoli. I gruppi sacri, le confraternite, i simulacri portati a spalla, le marce funebri: tutto contribuisce a creare un racconto potente, riconoscibile, autentico. Ma proprio per questo, oggi, non può più essere gestita come un evento minore, quasi domestico.

Chi arriva da fuori — e ce ne sono, ogni anno — fatica a orientarsi. Mancano informazioni chiare, percorsi segnalati, un programma accessibile. Manca una narrazione contemporanea capace di tradurre quella tradizione in un’esperienza fruibile anche per chi non è marsalese. E quando qualcosa va storto, come quest’anno, emerge tutta la fragilità del sistema.

Altrove, eventi simili sono diventati attrattori turistici di primo livello. Pensiamo a Trapani, con i Misteri del Venerdì Santo: un’organizzazione strutturata, una comunicazione efficace, una capacità di trasformare un rito religioso in un’esperienza collettiva che coinvolge cittadini e visitatori. Non è solo una questione di numeri, ma di visione.

Marsala, invece, sembra ancora ferma a metà strada. Ha tutto: storia, scenografia urbana, partecipazione popolare. Ma non riesce a fare il salto. Non costruisce attorno alla processione un sistema: accoglienza, promozione, servizi, sicurezza, piani di emergenza. E così, ogni anno, resta un’occasione mancata.

Il punto non è snaturare la tradizione. Nessuno chiede effetti speciali o spettacolarizzazioni fuori luogo. Il punto è rispettarla davvero, quella tradizione, dandole gli strumenti per esistere nel presente. Perché oggi, senza organizzazione, anche la fede rischia di diventare invisibile.

E allora il bilancio, a dieci giorni di distanza, non può limitarsi al rammarico per una processione interrotta dalla pioggia. Deve diventare una domanda più scomoda: Marsala vuole davvero valorizzare uno dei suoi riti più identitari?

Se la risposta è sì, serve un cambio di passo. Non bastano le buone intenzioni. Serve una regia, servono competenze, serve una strategia. Altrimenti, il rischio è che anche il prossimo Giovedì Santo finisca allo stesso modo: con una città che avrebbe tanto da raccontare, ma non trova il modo di farsi ascoltare.

Turisti in città, ma senza una città ad accoglierli

Marsala non era deserta in questi giorni. I visitatori c’erano, attratti dalla Settimana Santa, dal vino, dalla storia. Ma cosa hanno trovato? Chiese chiuse, nessun programma culturale coordinato, nessuna informazione turistica degna di questo nome. Un’occasione sprecata che si ripete con sconcertante puntualità.

Il problema non è la processione in sé, che conserva intatta la sua forza spirituale e folkloristica. Il problema è il sistema — o meglio, l’assenza di sistema — che la circonda. Un evento lasciato all’improvvisazione, gestito con logiche autoreferenziali, senza una regia turistica capace di trasformarlo in prodotto culturale fruibile.

Perché oggi non basta “avere” una tradizione. Bisogna saperla raccontare, organizzare, rendere accessibile. E qui Marsala inciampa sempre nello stesso punto: manca una cabina di regia. Comune, enti culturali, operatori turistici, confraternite: ognuno procede per conto proprio, senza un coordinamento vero. Il risultato è una somma di iniziative isolate che non fanno sistema.

Eppure basterebbe poco — almeno sulla carta. Un programma unico della Settimana Santa, tradotto in più lingue. Orari certi di apertura delle chiese. Percorsi guidati tra i gruppi sacri. Un punto informativo attivo e visibile. Una comunicazione digitale all’altezza, capace di intercettare chi programma un viaggio e chi si trova già in città. Non è fantascienza, è ordinaria amministrazione nelle destinazioni turistiche che funzionano.

Invece qui accade il contrario: il visitatore deve arrangiarsi. Cercare informazioni sparse, spesso incomplete. Affidarsi al caso. E quando il caso — come la pioggia — si mette di traverso, tutto si ferma. Senza alternative, senza indicazioni, senza una voce ufficiale che dica cosa succede e cosa fare.

Così la città perde due volte. Perde l’occasione economica, perché un turista disorientato difficilmente tornerà. E perde l’occasione culturale, perché un rito potente come quello del Giovedì Santo resta confinato a chi già lo conosce, senza riuscire a parlare davvero a chi viene da fuori.

Il paradosso è evidente: Marsala ha una materia prima straordinaria, ma non riesce a trasformarla in esperienza. È come avere un grande vino e servirlo senza bicchiere. Il contenuto resta eccellente, ma l’esperienza è incompleta.

E allora la domanda torna, ancora più urgente: si vuole continuare così, affidandosi alla tradizione e alla buona sorte? O si vuole finalmente costruire attorno alla Settimana Santa — e al Giovedì Santo in particolare — un sistema capace di accogliere, raccontare e valorizzare?

Perché i turisti, a Marsala, arrivano. Il punto è capire se Marsala è pronta, davvero, ad accoglierli.

Cosa succede altrove: Taranto e la Spagna come modelli

Basta guardare oltre i confini della nostra isola per capire cosa significa valorizzare davvero la Settimana Santa. A Taranto, da dodici anni, esiste il Mysterium Festival: un evento che affianca alla dimensione religiosa un’ampia offerta culturale fatta di concerti, spettacoli e mostre. Non è un contorno, è parte integrante dell’esperienza.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dal 2019 il 60-70% degli alberghi è occupato durante la Settimana Santa, e dal 2024 le prenotazioni sono aumentate del 12%. Non è un miracolo, appunto. È programmazione, continuità, investimento. È la capacità di mettere insieme istituzioni, operatori culturali e imprese turistiche attorno a un obiettivo comune.

Ma è guardando alla Spagna che il confronto diventa quasi impietoso. A Siviglia la Semana Santa è un evento totale: religioso, certo, ma anche sociale, culturale ed economico. Qui si arriva a spendere fino a 9.000 euro per affittare un balcone lungo il percorso delle processioni. Non per moda, ma per partecipare a un rito che è stato trasformato in esperienza condivisa e organizzata nei minimi dettagli.

Le cifre raccontano meglio di qualsiasi commento: l’indotto economico della Semana Santa spagnola vale circa 500 milioni di euro. Un sistema che funziona perché nulla è lasciato al caso: comunicazione capillare, servizi efficienti, calendario strutturato, gestione dei flussi, integrazione con il tessuto economico della città.

E allora il punto non è copiare modelli lontani, né trasformare Marsala in una caricatura di Siviglia. Il punto è capire che la differenza la fa l’organizzazione. La capacità di passare da evento a sistema, da tradizione a progetto.

Marsala non parte da zero. Ha una sua identità forte, autentica, riconoscibile. Ma finché quella identità non verrà sostenuta da una visione — concreta, operativa, condivisa — resterà un patrimonio vissuto solo a metà. E soprattutto, resterà invisibile a chi potrebbe scoprirlo, capirlo e, magari, tornarci.

La regia che manca (e che può cambiare tutto)

Marsala ha tutto ciò che serve: una processione antica e suggestiva, un centro storico bellissimo, una posizione geografica invidiabile, un’offerta enogastronomica d’eccellenza. Manca la regia.

La nuova amministrazione ha davanti a sé un anno intero per costruire qualcosa di diverso. Non serve reinventare tutto, né snaturare un rito che vive proprio della sua autenticità. Serve, piuttosto, un piano turistico serio che accompagni la Settimana Santa e la renda finalmente un’esperienza completa. Chiese aperte e coordinate negli orari, percorsi guidati tra i gruppi sacri, eventi culturali collaterali capaci di arricchire l’attesa e il racconto, una comunicazione chiara e accessibile in più lingue.

E poi c’è il tema che quest’anno ha reso evidente tutte le fragilità: la gestione delle emergenze. Un protocollo meteorologico non è un dettaglio, è un elemento imprescindibile. Significa sapere in anticipo cosa fare, come comunicarlo, quali alternative offrire. Significa non lasciare turisti e fedeli in balia degli eventi, ma accompagnarli comunque dentro un’esperienza, anche quando il programma cambia.

La processione del Giovedì Santo può diventare, per Marsala, quello che la Semana Santa è per Siviglia o il Mysterium per Taranto: un’identità riconoscibile, un richiamo internazionale, una leva di sviluppo.

Ma c’è una condizione, semplice e decisiva: smettere di lasciare tutto al caso.

Perché la tradizione, da sola, non basta più. E Marsala, se vuole davvero raccontarsi al mondo, deve decidere come farlo.



