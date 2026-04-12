Al via oggi la 58^ edizione del Vinitaly: la Sicilia guida il futuro del vino, presenti 164 cantine

12/04/2026 06:00:00

Si apre oggi, domenica 12 aprile, la 58ª edizione di Vinitaly, appuntamento cardine per il mondo del vino che fino al 15 aprile trasforma Verona nel principale hub internazionale del settore. Nei padiglioni di Veronafiere sono presenti circa 4.000 aziende provenienti da tutta Italia, con un calendario che supera i cento eventi tra incontri istituzionali, degustazioni, masterclass e nuovi format pensati per rafforzare la connessione tra imprese e mercati globali. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza di cinque ministri e delle principali cariche istituzionali, conferma il peso strategico del comparto vitivinicolo nell’economia nazionale, sempre più centrale nelle politiche di sviluppo, export e promozione del Made in Italy.

Vinitaly, piattaforma globale tra mercati e diplomazia del vino

L’edizione 2026 si muove in un contesto internazionale complesso, ma proprio per questo rafforza la sua vocazione di piattaforma globale. Oltre 1.000 top buyer selezionati da 70 Paesi e operatori provenienti da circa 130 nazioni rendono evidente la capacità attrattiva della manifestazione, che si conferma punto di riferimento per il business e la diplomazia economica del vino. Non si tratta soltanto di contrattazioni commerciali: Vinitaly è ormai uno spazio in cui si ridefiniscono strategie, si leggono i nuovi trend di consumo e si costruiscono relazioni tra territori e mercati. Temi come sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e nuovi linguaggi del bere attraversano trasversalmente il programma, delineando le sfide che attendono il settore nei prossimi anni.

Sicilia protagonista con 164 cantine: bio, cultura e visione

In questo scenario, la Sicilia si presenta come una delle grandi protagoniste, con una presenza imponente di 164 cantine. Un numero che racconta la forza di un sistema produttivo sempre più strutturato e competitivo, capace di coniugare qualità, identità e visione strategica. L’isola arriva a Verona forte di un primato significativo: è il più grande vigneto biologico d’Italia, con oltre 33.800 ettari coltivati in regime bio, pari al 26% della superficie nazionale. Un dato che non è soltanto quantitativo, ma che riflette una scelta precisa orientata alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Il Padiglione 2 dedicato alla Regione Siciliana diventa così un vero e proprio spazio esperienziale, dove il vino dialoga con la gastronomia, la cultura e il turismo. Il debutto del ristorante “La Vucciria” e il ricco programma di eventi – tra cui incontri sull’enoturismo, sulla comunicazione del vino e sulle nuove rotte dei mercati internazionali – testimoniano una strategia che punta a raccontare il vino come espressione complessa di un territorio. Non più solo prodotto, ma sintesi di storia, paesaggio e identità.

Cantine Florio e la nuova visione del Marsala

Tra le realtà più rappresentative spicca Cantine Florio, che a Vinitaly 2026 porta avanti un progetto culturale prima ancora che commerciale: ridefinire il ruolo del Marsala nel panorama contemporaneo. L’obiettivo è chiaro: superare gli stereotipi che lo relegano a vino da dessert o da meditazione e restituirgli una dimensione dinamica, capace di attraversare tutto il momento di consumo.

La proposta si articola in una narrazione ampia che include nuove interpretazioni del Marsala, come il “Vino Florio”, e la linea “New Geography”, che esplora le diverse espressioni del territorio attraverso il tempo, i legni e le condizioni ambientali. Ma è soprattutto sul piano dell’esperienza che l’azienda spinge l’innovazione: masterclass dedicate, appuntamenti come “Aperitivo con Florio” e incursioni nel mondo della mixology dimostrano come il Marsala possa dialogare con linguaggi contemporanei, intercettando nuovi pubblici e nuovi contesti di consumo. Il messaggio è netto: non un vino del passato, ma un protagonista del futuro.

Innovazione e identità: Caruso & Minini tra vino, sostenibilità ed enoturismo

Accanto a Florio, Caruso & Minini rappresenta un esempio emblematico di come il territorio marsalese sappia rinnovarsi senza perdere autenticità. A Verona l’azienda presenta Perluci, un blend che unisce Lucido e Perricone vinificato in bianco, offrendo una lettura inedita dei vitigni autoctoni. Un vino che punta su freschezza, complessità e identità territoriale, ma che allo stesso tempo rompe gli schemi tradizionali, interpretando le nuove tendenze del gusto.

Il progetto va oltre la dimensione enologica. L’attenzione alla sostenibilità – con l’obiettivo di una produzione interamente biologica entro il 2026 – si affianca a un forte impegno sociale, evidente anche nella scelta di collaborazioni inclusive per il design delle etichette. Parallelamente, cresce in modo significativo il comparto enoturistico, con esperienze immersive pensate per raccontare il territorio attraverso vino, paesaggio e comunità. È una visione integrata che trasforma la cantina in un ecosistema culturale ed economico, capace di dialogare con mercati internazionali sempre più attenti all’autenticità.

Tra arte e territorio: Tenute Orestiadi e il vino come linguaggio contemporaneo

Una prospettiva ancora diversa è quella proposta da Tenute Orestiadi, che interpreta il vino come un vero e proprio linguaggio contemporaneo. Nel contesto di una Sicilia sempre più riconoscibile a livello internazionale, la cantina di Gibellina porta a Vinitaly un progetto che unisce arte, paesaggio e produzione enologica.

Il 2026, anno in cui Gibellina è Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, diventa occasione per rafforzare questo legame. Le nuove annate presentate a Verona – dal Grillo allo Zibibbo fino ai rossi più strutturati – raccontano una ricerca stilistica orientata alla qualità e alla riconoscibilità, mentre la strategia di mercato punta a consolidare la presenza in Europa e ad aprirsi a nuove aree emergenti. Anche qui, l’enoturismo gioca un ruolo chiave: il bistrot e le esperienze integrate trasformano il vino in occasione di incontro tra cultura, territorio e pubblico internazionale.

L’identità vulcanica e il futuro del vino siciliano

A completare il quadro, eventi come la masterclass “Anima Vulcanica” mettono in luce la straordinaria varietà del patrimonio siciliano, mettendo a confronto territori come Etna e Pantelleria. Due realtà diverse ma unite dalla matrice vulcanica, capaci di generare vini unici per struttura, mineralità e identità. È il simbolo di una regione che ha fatto della diversità la propria forza, trasformandola in valore competitivo sui mercati globali.

In definitiva, il Vinitaly 2026 restituisce l’immagine di un settore in piena trasformazione, dove tradizione e innovazione convivono in equilibrio dinamico. E in questo scenario la Sicilia – forte delle sue 164 cantine e di una visione sempre più internazionale – si conferma non solo protagonista, ma laboratorio avanzato del vino che verrà.



