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Cronaca

» Incidenti
12/04/2026 09:37:00

Scontro tra auto e scooter nella notte: muore un diciottenne, grave un ragazzino

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Ancora un incidente mortale in Sicilia, ancora una giovane vita spezzata sulla strada. È accaduto nella notte tra Misilmeri e Portella di Mare, lungo via Nazionale, dove si è verificato un violento scontro tra uno scooter elettrico e un’automobile.

 

Alla guida del mezzo a due ruote si trovava un ragazzo di 18 anni, Amedeo D’Amico, che è deceduto sul colpo a seguito del violento impatto. In sella con lui viaggiava anche un quattordicenne, rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove è attualmente ricoverato in condizioni serie.

Ferito anche il conducente dell’auto coinvolta, che a seguito dello scontro si è ribaltata.

 

Tutti i coinvolti sono di Villabate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato lo schianto: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, uno scontro frontale oppure un tamponamento, mentre i due mezzi procedevano in direzione Villabate.

 



Incidenti | 2026-04-10 07:38:00
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