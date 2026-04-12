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» Lavoro
12/04/2026 13:00:00

Farmacie private, domani la protesta dei lavoratori: contratto fermo da mesi

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Nuova mobilitazione in Sicilia per i dipendenti delle farmacie private, che tornano a protestare per il rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai da mesi. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 aprile a Palermo, con un sit-in in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, dalle 10.30 alle 12.30.

A promuovere l’iniziativa sono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che chiamano alla partecipazione anche i cittadini. L’obiettivo è porre l’attenzione non solo sulle condizioni di lavoro degli addetti, ma anche sulla qualità dei servizi sanitari territoriali garantiti dalle farmacie.

 

La manifestazione si inserisce in una mobilitazione già avviata nei mesi scorsi. Lo sciopero del 6 novembre aveva infatti registrato un’ampia adesione anche in Sicilia. Tuttavia, nonostante la riapertura del confronto tra le parti a febbraio, le trattative restano ancora bloccate.

 

Tra i principali punti critici segnalati dai sindacati ci sono il tema delle retribuzioni, il riconoscimento delle competenze professionali e l’aumento delle responsabilità richieste ai lavoratori. Sul tavolo anche la necessità di adeguare gli stipendi al costo della vita, recuperare il potere d’acquisto e rafforzare le tutele su orari, turni, maternità e percorsi formativi.









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