Giornata del Mare 2026 a Favignana, Musumeci: "Il mare deve tornare protagonista delle noste vite"

12/04/2026 06:00:00

C’è un luogo in cui il mare non è solo paesaggio, ma memoria, lavoro, identità. È Favignana, la maggiore delle Egadi, scelta quest’anno per ospitare la Giornata nazionale del mare: un appuntamento che si è trasformato in qualcosa di più di una celebrazione istituzionale, diventando un momento di riflessione collettiva sul destino di un patrimonio sempre più fragile.

Una mattinata luminosa, tra il blu intenso del mare e il bianco delle architetture dell’isola, ha fatto da cornice a Favignana per la Giornata nazionale del mare. Allo storico Stabilimento Florio, insieme a studenti, cittadini e operatori del territorio, erano presenti numerose autorità: il ministro Nello Musumeci, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusy Savarino, il prefetto, i sindaci delle isole e rappresentanti delle istituzioni locali, gli studenti e i bambini. Un appuntamento che ha unito momento istituzionale e partecipazione collettiva, trasformando la celebrazione in un’occasione concreta di confronto sullo stato di salute del mare e sul futuro delle comunità isolane.

Il richiamo del mare “malato”: l’appello di Nello Musumeci

Dal palco dello storico Stabilimento Florio, luogo simbolo della cultura marinara e della tradizione tonnara, il ministro Nello Musumeci ha lanciato un messaggio destinato soprattutto alle nuove generazioni: il mare è in sofferenza e ha bisogno di essere curato. Le sue parole non sono state solo evocative, ma profondamente concrete. Il mare, ha ricordato, è vittima di una pressione crescente: inquinamento fluviale, accumulo di plastica nei fondali, cambiamenti climatici e alterazioni degli ecosistemi con la comparsa di specie aliene. Un equilibrio millenario che oggi appare compromesso. Eppure, proprio in questa fragilità, si nasconde anche una possibilità: quella di ripensare il rapporto tra uomo e ambiente. Il mare, ha sottolineato, rappresenta una risorsa economica strategica per il Paese, con milioni di occupati e un peso significativo sul Pil. Ma senza tutela, non può esserci sviluppo.

Innovazione e tutela: le nuove boe intelligenti

Accanto alla riflessione, spazio anche alle soluzioni. Dopo gli eventi recenti che hanno messo in evidenza la vulnerabilità dell’isola, la Regione Siciliana ha avviato nuove strategie di monitoraggio ambientale.

L’assessore Giusy Savarino ha annunciato un accordo con ARPA Sicilia per l’installazione di boe intelligenti capaci di controllare in tempo reale la qualità delle acque. Uno strumento tecnologico che segna un passo avanti nella prevenzione e nella gestione delle criticità ambientali.

L’obiettivo è chiaro: passare da una logica emergenziale a una visione strutturale, in cui il mare viene costantemente osservato, studiato e protetto.

I “custodi del futuro”: il ruolo delle nuove generazioni

Tra i protagonisti della giornata, tanti giovani e studenti, chiamati non solo ad assistere, ma a diventare parte attiva del cambiamento. A loro è stato affidato il compito più importante: essere custodi del mare.

Un’espressione che racchiude una responsabilità concreta. Educazione ambientale, comportamenti sostenibili, partecipazione civica: il futuro del mare passa inevitabilmente da qui. Perché senza una nuova consapevolezza collettiva, ogni intervento rischia di essere insufficiente.

Alla Giornata del Mare il Comandante Interregionale dei Carabinieri, Claudio Domizi

Nel contesto della Giornata del mare e della cultura marinara 2026, svoltasi nella suggestiva cornice dell’isola di Favignana, la presenza del Comandante Interregionale dei Carabinieri, Claudio Domizi, ha rappresentato un momento di particolare rilievo istituzionale. L’alto ufficiale, accompagnato da Ubaldo Del Monaco e Mauro Carrozzo, ha voluto testimoniare concretamente la vicinanza dell’Arma al territorio, recandosi presso la locale Stazione dei Carabinieri. Qui ha incontrato il personale in servizio sull’isola, esprimendo parole di sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso a favore della comunità, soprattutto in un contesto insulare che richiede dedizione, spirito di adattamento e forte senso del dovere. Nel suo intervento è stata inoltre evidenziata l’importanza del ruolo svolto dall’Arma nella tutela dell’ambiente e del patrimonio marino, sottolineando come la collaborazione tra le diverse componenti operative rappresenti un elemento chiave per garantire la salvaguardia del mare e delle sue risorse, in linea con i valori promossi dalla manifestazione.

Un patrimonio da salvare, una sfida da vincere

La Giornata nazionale del mare a Favignana si chiude con un’immagine chiara: quella di un mare bellissimo ma vulnerabile, generoso ma sfruttato, centrale ma troppo spesso trascurato. Non è solo una questione ambientale, ma culturale, economica e sociale. Proteggere il mare significa proteggere una parte fondamentale dell’identità italiana.

E proprio da un’isola, circondata dall’acqua e dalla storia, arriva un messaggio che va oltre i confini geografici: il mare non è infinito, e il tempo per salvarlo è adesso.



