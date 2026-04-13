13 Aprile: via Orban, Sinner numero uno, nessun accordo Iran - Usa
E' il 13 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Magyar ha sconfitto Orbán. Lo ha fatto ottenendo una super-maggioranza. Così l’Ungheria ha detto addio a Putin, Xi, e Trump e torna in Ue. Con il 77,8 per cento, l’affluenza alle elezioni è stata da record • A Montecarlo Sinner ha battuto Alcaraz ed è tornato numero uno del ranking mondiale • Ventuno ore di negoziato per un nulla di fatto. A Islamabad Usa e Iran non hanno trovato un accordo. Trump ha risposto con il blocco navale dello stretto di Hormuz • In Libano la guerra continua. Domani iniziano i negoziati ma Netanyahu non smetterà di bombardare • Secondo l’ad di Eni Descalzi, per far fronte allo shock energetico l’Ue deve sospendere l’addio al gas russo • Nella notte Trump ha attaccato duramente papa Leone. Su Truth ha scritto che è un «debole», che è «pessimo in politica estera» e che non è un suo fan: «Mi piace molto di più suo fratello Louis. È tutto Maga»
• Caso Epstein, la ex di Zampolilli promette rivelazioni contro Melania e Donald Trump • Londra non restituirà le isole Chagos a Mauritius. Trump non ha inviato a Londra i documenti necessari per ratificare l’accordo • Starmer vuole rientrare nel mercato Ue con una legge del 1539, detta «i poteri di Enrico VII», che permette al governo di bypassare il parlamento • Enrico Costa sarà il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera al posto di Paolo Barelli. Ora resta il nodo congressi • Il Quirinale ha fatto sapere che Nicole Minetti è stata graziata per le «gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore» (pare il figlio) • A Massa un carpentiere di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è stato aggredito da una decina di ragazzini che lanciavano bottiglie su una vetrina. Lo hanno ammazzato di botte • L’autista di ambulanze Luca Spada avrebbe davvero ucciso sei anziani. In un’intercettazione aveva detto: «Mi è piaciuto, lo rifarò» • La missione Artemis II è stata un successo. I quattro astronauti l’hanno descritta come un’«esperienza incredibile» • Sono 35 i candidati per la presidenza del Perù. Tra loro la conservatrice Keiko Fujimori, il comico Carlos Álvarez e l’ex sindaco di Lima Ricardo Belmont • C’è stata una sparatoria in un tabaccaio a Trento. La titolare è stata presa in ostaggio per fare da scudo umano. Non ci sono stati morti, ma solo due feriti • L’Inter è sempre più vicino allo scudetto. Ha battuto il Como per 4 a 3 e si piazza così a +9 dal Napoli, che ieri ha pareggiato con il Parma. Il Genoa ha vinto contro il Sassuolo e il Bologna ha sconfitto il Lecce • Oggi Giovanni Malagò verrà candidato alla presidenza della Federcalcio. La lettera d’impegno è già stata firmata da 14 società (ne basterebbero 11) • Van Aert ha vinto la Paris-Roubaix battendo in volata Pogačar • Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi. È il primo italiano della storia a conquistare la gara della capitale francese e il primo europeo a trionfare dopo 24 anni • Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta. Per il golfista è il sesto titolo major • La star del pop Taylor Swift sposerà il campione del football americano Travis Kelce il 3 luglio a New York • Bianca Balti dice di essersi innamorata ogni volta che ha fatto l’amore: «Confondevo il cuore con gli orgasmi» • In Spagna la scrittrice argentina Samanta Schweblin ha vinto un premio letterario da un milione di euro • Sono morti la cantante indiana Asha Bhosle (92 anni), il fotografo Mario Carrieri (93), il giornalista Giovanni Negri (68), gli attori britannici John Nolan (87) e Angela Pleasence (85)
Titoli Corriere della sera: Falliti i negoziati / Trump: Hormuz, / ora blocco navale la Repubblica: Fine del regime Orbán La Stampa: Ungheria, Europa La caduta di Orban Il Sole 24 Ore: Scuola, bonus rafforzato nel 730 in arrivo Il Messaggero: L’Ungheria ha scelto l’Europa Il Giornale: Finisce l’era Orbán / Esplode l’ira di Trump Leggo: Trump: «Blocco navale a Hormuz» Qn: Iran-Usa, trattativa in salita / È braccio di ferro a Hormuz Il Fatto: Usa-Iran, primo round fallito / Il regime è più forte di prima Libero: Vince la destra / Sinistra in festa La Verità: Immigrato ferisce sei agenti / Il giudice lo lascia in libertà Il Mattino: Ungheria, è finita l’era Orbán il Quotidiano del Sud: Voli, Mayday / il carburante / (della normalità) / è agli sgoccioli Domani: In Ungheria trionfa Magyar Orbán ko, tremano le destre
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