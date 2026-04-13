Buongiorno24 del 13 Aprile 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.
Apriamo con la cronaca, ancora una volta segnata da tragedie sul lavoro. A Palermo due operai hanno perso la vita precipitando da una gru durante lavori di ristrutturazione.
Una caduta improvvisa, causata dal cedimento del braccio del mezzo, che non ha lasciato scampo. I sindacati parlano di emergenza nazionale e annunciano una mobilitazione unitaria, con assemblee, iniziative e una manifestazione per chiedere più sicurezza e controlli.
Sempre sul fronte della sicurezza, ma questa volta in strada, a Marsala un operatore ecologico è stato ferito da un colpo partito da un palazzo mentre lavorava alla raccolta dei rifiuti. Un episodio grave che riaccende il tema della tutela dei lavoratori nei servizi pubblici e nei quartieri più difficili.
Ancora cronaca, con una giovane vita spezzata nel Palermitano. A Misilmeri un ragazzo di 18 anni è morto in un violento incidente tra uno scooter elettrico e un’auto. Con lui viaggiava un minorenne, ricoverato in condizioni critiche. Una tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale.
Dall’Agrigentino arriva un’altra vicenda drammatica: a Ravanusa un’anziana è morta annegata dopo essere caduta in una cisterna d’acqua mentre stava effettuando un controllo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica.
Ci spostiamo poi a Favignana, dove si è celebrata la Giornata nazionale del mare. Dallo Stabilimento Florio il ministro Musumeci ha lanciato un appello sulla tutela dell’ambiente marino e ha acceso i riflettori sul rischio spopolamento delle isole minori.
Spazio anche all’economia e al territorio. La Sicilia è protagonista al Vinitaly 2026, con 164 cantine e una strategia che punta sul biologico e sull’enoturismo come leve di sviluppo. Un settore che cresce e che prova a rafforzare il posizionamento internazionale dell’isola.
A livello locale si apre anche un confronto sulla candidatura delle Saline a patrimonio Unesco, con le preoccupazioni degli operatori portuali che temono ricadute su attività e investimenti.
Dalla Regione arriva invece una misura concreta sul fronte sociale: contributi fino a 3 mila euro per le famiglie in difficoltà per il pagamento degli affitti.
A Marsala, intanto, è stato inaugurato il Centro di educazione ambientale al Parco archeologico di Lilibeo, un progetto che unisce cultura, ambiente e turismo.
Chiudiamo con lo sport. Il Trapani è a un passo dalla retrocessione in Serie D dopo la sconfitta contro la Salernitana. Una stagione difficile che sembra ormai arrivata al suo epilogo.
Buongiorno24 è la nostra rassegna quotidiana: ogni mattina, in diretta, per dare le notizie e gli strumenti per capirle.
Il noleggio a lungo termine è oggi una delle formule più rilevanti nel mercato della mobilità. La sua crescita negli ultimi anni conferma un cambiamento concreto nelle abitudini di privati, aziende e partite...
E' il 13 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Magyar ha sconfitto Orbán. Lo ha fatto ottenendo una super-maggioranza. Così l’Ungheria ha detto addio a Putin, Xi, e Trump...
Modica, 10 aprile 2026. L’Osservatorio di Mediobanca sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare che aggrega i dati economico-patrimoniali di 118 aziende nazionali e 30 maggiori player internazionali per il...
Tragedia nell’Agrigentino, dove una donna di 80 anni ha perso la vita in un drammatico incidente domestico. È accaduto a Ravanusa, in via Silvio Pellico, dove Maria Giordano è morta dopo essere caduta all’interno della...
Marsala apre ufficialmente la stagione nazionale della vela giovanile. Dal 17 al 19 aprile 2026 la Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, uno dei circuiti...