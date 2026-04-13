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Cronaca
13/04/2026 09:09:00

Buongiorno24 del 13 Aprile 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con la cronaca, ancora una volta segnata da tragedie sul lavoro. A Palermo due operai hanno perso la vita precipitando da una gru durante lavori di ristrutturazione. 

Una caduta improvvisa, causata dal cedimento del braccio del mezzo, che non ha lasciato scampo. I sindacati parlano di emergenza nazionale e annunciano una mobilitazione unitaria, con assemblee, iniziative e una manifestazione per chiedere più sicurezza e controlli.

 

Sempre sul fronte della sicurezza, ma questa volta in strada, a Marsala un operatore ecologico è stato ferito da un colpo partito da un palazzo mentre lavorava alla raccolta dei rifiuti. Un episodio grave che riaccende il tema della tutela dei lavoratori nei servizi pubblici e nei quartieri più difficili.

 

Ancora cronaca, con una giovane vita spezzata nel Palermitano. A Misilmeri un ragazzo di 18 anni è morto in un violento incidente tra uno scooter elettrico e un’auto. Con lui viaggiava un minorenne, ricoverato in condizioni critiche. Una tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale.

 

Dall’Agrigentino arriva un’altra vicenda drammatica: a Ravanusa un’anziana è morta annegata dopo essere caduta in una cisterna d’acqua mentre stava effettuando un controllo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica.

 

Ci spostiamo poi a Favignana, dove si è celebrata la Giornata nazionale del mare. Dallo Stabilimento Florio il ministro Musumeci ha lanciato un appello sulla tutela dell’ambiente marino e ha acceso i riflettori sul rischio spopolamento delle isole minori.

 

Spazio anche all’economia e al territorio. La Sicilia è protagonista al Vinitaly 2026, con 164 cantine e una strategia che punta sul biologico e sull’enoturismo come leve di sviluppo. Un settore che cresce e che prova a rafforzare il posizionamento internazionale dell’isola.

 

A livello locale si apre anche un confronto sulla candidatura delle Saline a patrimonio Unesco, con le preoccupazioni degli operatori portuali che temono ricadute su attività e investimenti.

 

Dalla Regione arriva invece una misura concreta sul fronte sociale: contributi fino a 3 mila euro per le famiglie in difficoltà per il pagamento degli affitti.

 

A Marsala, intanto, è stato inaugurato il Centro di educazione ambientale al Parco archeologico di Lilibeo, un progetto che unisce cultura, ambiente e turismo.

 

Chiudiamo con lo sport. Il Trapani è a un passo dalla retrocessione in Serie D dopo la sconfitta contro la Salernitana. Una stagione difficile che sembra ormai arrivata al suo epilogo.

 

Buongiorno24 è la nostra rassegna quotidiana: ogni mattina, in diretta, per dare le notizie e gli strumenti per capirle.

 









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