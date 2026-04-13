All'Ars si presenta il libro “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”

13/04/2026 20:35:00

La Sicilia si conferma crocevia di cultura, dialogo e spiritualità ospitando un evento dedicato al valore profondo della parola. Mercoledì 22 aprile 2026, dalle 15:30 alle 18:00, presso il Palazzo Reale di Palermo, nella Sala “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà la presentazione del libro di Biagio Maimone “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, edito da Tracceperlameta.

L’iniziativa, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dalla Città Metropolitana di Palermo e dal Comune di Palermo, pone al centro una riflessione sul ruolo della comunicazione come strumento di crescita umana e sociale. Nel volume, Maimone analizza la parola non solo come mezzo espressivo, ma come elemento capace di costruire relazioni, favorire la comprensione e promuovere coesione e pace, soprattutto in un contesto globale segnato da conflitti e tensioni interculturali.

Il libro propone una visione della “parola vitale”, evidenziandone la responsabilità etica ed estetica: il linguaggio può unire o dividere, educare o ferire. Particolare attenzione viene riservata alle criticità della comunicazione contemporanea, tra social network, media e linguaggio politico, spesso segnati da superficialità e aggressività. Da qui, l’invito a recuperare una comunicazione autentica, capace di educare all’empatia e contrastare fenomeni come bullismo e cyberbullismo.

La presentazione sarà moderata dalla professoressa Enza Spagnolo, critica letteraria, e vedrà gli interventi di Salvatore Taschetti e Maria Concetta Maimone. L’evento sarà arricchito da momenti musicali con il pianista e compositore Joseph Lu e la violoncellista Eliana Miraglia, per un’esperienza che intreccia parola e musica.

Nel solco della tradizione siciliana di incontro tra culture, l’iniziativa si propone come occasione di riflessione sul linguaggio quale strumento di rigenerazione sociale. Il pensiero dell’autore si ispira anche al messaggio di Papa Francesco, che richiama “l’umiltà nell’ascoltare e la parresia nel parlare”, unendo verità e carità.

Biagio Maimone, coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso e direttore della comunicazione della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, promuove con quest’opera un nuovo umanesimo della comunicazione, fondato su responsabilità, bellezza e dialogo.

“Presentare il mio libro in Sicilia ha un valore simbolico profondo – afferma Maimone –. L’isola rappresenta il contesto ideale per riflettere sulla parola come strumento di verità e responsabilità sociale, ponte tra culture e custode della tradizione umana”.



