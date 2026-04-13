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Cultura
13/04/2026 11:11:00

"Sulle Strade della Tradizione”: weekend tra saline e auto d’epoca tra Trapani e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-04-2026/1776071591-0-sulle-strade-della-tradizione-weekend-tra-saline-e-auto-d-epoca-tra-trapani-e-marsala.jpg

Il 18 e 19 aprile torna “Sulle Strade della Tradizione”, iniziativa promossa dai Club per l’UNESCO di Trapani e Marsala insieme al Club Auto e Moto d’Epoca “F. Sartarelli”, per valorizzare il territorio delle Saline di Sicilia.

L’evento si inserisce nel percorso di candidatura UNESCO MaB che coinvolge Trapani, Marsala, Paceco e Misiliscemi, con l’obiettivo di promuovere turismo sostenibile e sviluppo locale attraverso una rete tra istituzioni, associazioni e operatori.

Sabato 18 aprile: confronto sul turismo lento
Il primo appuntamento si terrà alla Cantina Baglio Oro di Marsala, con una tavola rotonda aperta al pubblico. Coordinato dal Cav. Prof. Attilio L. Vinci, l’incontro metterà al centro il turismo lento, la valorizzazione del paesaggio salinaro e le opportunità legate alla candidatura UNESCO. Prevista anche una degustazione dei vini della cantina.

Domenica 19 aprile: raduno tra le saline
La seconda giornata sarà dedicata a un raduno turistico di auto d’epoca lungo un itinerario tra Trapani e Marsala. Un percorso pensato nel rispetto dell’ambiente, con numero limitato di veicoli, strade già aperte al traffico e attenzione alla tutela delle aree naturali.

Le tappe offriranno un’immersione nella tradizione del sale:

  • visita all’azienda Solsat, tra lavorazione e commercializzazione del sale;
  • tappa alle Saline Culcasi con Museo del sale ed esperienza sensoriale;
  • visita alle Saline Ettore Infersa con il mulino in funzione e degustazioni;
  • sosta alle Saline Genna con esperienza in vasca di sale.

Il percorso si concluderà con un pranzo al ristorante Sireno, in contrada Spagnola a Mozia.

 









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