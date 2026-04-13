Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
13/04/2026 00:00:00

Carburanti, la Sicilia rimane tra le regioni più care d’Italia: l’allarme del Codacons

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-04-2026/carburanti-la-sicilia-rimane-tra-le-regioni-piu-care-d-italia-l-allarme-del-codacons-450.jpg

La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più care per i carburanti. Secondo l’elaborazione del Codacons sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 12 aprile, il prezzo medio della benzina self nell’isola è di 1,804 euro al litro, mentre il gasolio self raggiunge 2,171 euro al litro.

Numeri che risultano superiori alla media nazionale, dove la benzina si attesta a 1,783 euro al litro e il gasolio a 2,162 euro. Il divario è quindi di 2,1 centesimi al litro per la benzina e di 0,9 centesimi per il gasolio.

 

Sicilia tra le più care in Italia
L’isola si colloca nella fascia alta della classifica nazionale. Per la benzina, con 1,804 euro al litro, è tra le regioni più costose, dietro Molise e Basilicata e allo stesso livello della Calabria. Anche per il gasolio la Sicilia resta nelle posizioni alte, in linea con Lombardia e Molise e poco sotto Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Calabria.

 

Effetti su famiglie e imprese
Il caro carburanti pesa in modo significativo su un territorio dove il trasporto su gomma è fondamentale. L’aumento dei prezzi incide direttamente sui bilanci delle famiglie, sui costi dei pendolari e sulle attività economiche, colpendo in particolare autotrasportatori, artigiani e imprese.

L’impatto si riflette inevitabilmente anche sui prezzi finali di beni e servizi, contribuendo ad alimentare rincari diffusi.

 

L’allarme di Tanasi
“Quelli pubblicati oggi sono dati che destano enorme preoccupazione”, afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons. “Prezzi così elevati rischiano di produrre effetti a catena su tutta l’economia siciliana, aggravando un quadro già delicato”.

Tanasi sottolinea come il caro carburanti non colpisca solo chi fa rifornimento, ma l’intera filiera economica: “Trasporti, logistica, servizi e competitività delle imprese subiscono un impatto diretto, con conseguenze sui prezzi al dettaglio e sul potere d’acquisto delle famiglie”.

 

La richiesta al Governo
Da qui l’appello al Governo nazionale affinché intervenga con urgenza per riportare i prezzi a livelli sostenibili. Secondo il Codacons, servono misure concrete per alleggerire il peso su cittadini e imprese e per evitare ulteriori ricadute su consumi, commercio e tenuta economica dell’isola.

 









Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...

Native | 09/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775732802-0-colomba-bianca-a-vinitaly-2026-con-la-linea-595-rinnovata.jpg

Colomba Bianca a Vinitaly 2026 con la linea 595 rinnovata