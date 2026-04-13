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Cultura

» Spettacoli
13/04/2026 10:12:00

Luglio Musicale Trapanese 2026, ventuno appuntamenti tra opera e concerti

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Trapani si prepara ad accogliere la 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, storico Teatro di Tradizione riconosciuto dal Ministero della Cultura. Il cartellone 2026, intitolato “Verbi d’Amore”, propone 21 appuntamenti da marzo a dicembre tra opera, musica, danza e concerti, distribuiti in alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Il tema scelto per questa edizione interpreta l’amore in senso ampio, come accoglienza, inclusione e condivisione, all’interno di un progetto triennale che dopo il 2025 proseguirà nel 2027 con il tema dedicato ai sogni. Un percorso culturale che punta a coinvolgere il pubblico lungo tutto l’arco dell’anno, ben oltre la tradizionale stagione estiva.

Il primo appuntamento è in programma il 29 marzo nella Cattedrale di San Lorenzo, dove andrà in scena il Requiem K. 626 di Mozart, inserito nelle celebrazioni della Settimana Santa e proposto con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il cuore della stagione estiva sarà invece dedicato alla lirica al Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita. In cartellone tre titoli di richiamo: Nabucco di Giuseppe Verdi il 12 e 14 luglio, I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini il 21 luglio e L’Elisir d’Amore di Donizetti il 30 luglio.

Ad agosto e settembre la programmazione proseguirà al Chiostro San Domenico, con sette concerti sotto le stelle, tra cui American Dream il 9 agosto. L’autunno e l’inverno si sposteranno invece tra la Sala Grande del Complesso San Domenico e il Teatro Tonino Pardo, confermando una stagione culturale diffusa e articolata.

Il cartellone 2026 riunisce artisti affermati e giovani talenti. Tra i nomi annunciati figurano Bruno Canino, Michele Campanella e Monica Leone, Giovanni Sollima, Lidia Schillaci, il Signum Saxophone Quartet e le Faraualla.

Nel programma rientra anche il XXI Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano, in calendario dal 13 al 16 maggio, dedicato quest’anno alla selezione delle voci per I Capuleti e i Montecchi. Previste inoltre formule di abbonamento e agevolazioni per under 30 e over 65, con l’obiettivo di rendere la stagione accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Per chi arriva in città per assistere agli spettacoli, può essere utile consultare le pagine dedicate ai B&B a Trapani e ai ristoranti a Trapani, così da organizzare al meglio il soggiorno in occasione degli eventi.

Con una programmazione che attraversa più mesi e più spazi cittadini, il Luglio Musicale Trapanese si conferma anche nel 2026 come uno degli appuntamenti culturali più importanti della Sicilia occidentale.









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