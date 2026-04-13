Sport: Calcio, il Trapani ad un passo dalla D - Futsal, nel primo atto festeggia Mazara

13/04/2026 06:00:00

Handball: ad una settimana dai Play Off scudetto della serie A Femminile in cui, da capolista, è impegnata l'AC Life Style Handball Erice, il focus sulla Pallamano si sposta in serie B maschile dove sono impegnate l'Autosicura Pallamano Marsala e la Puleo Il Giovinetto Petrosino che entrambe perdono i rispettivi scontri casalinghi della 16° giornata: i lilibetani contro la capolista Teamnetwork Albatro con il risultato di 27 a 39 ed i petrosileni contro il Villaurea per 34 a 40. Per il Marsala da segnalare il 13 pari alla fine del primo tempo ed i top scorer finali: Merghali con 6 marcature, poi Cibotaru e Rallo con 5 e Culicchia con 4. Per il Petrosino, De Vita con 6 marcature, Tumbarello e Mancuso con 5, Parrinello e Frisco con 4. In classifica, a sei giornate dal termine della stagione regolare, Marsala quarto con 22 punti e Petrosino nono con 12.

Calcio serie C: il Trapani perde 2-1 in casa con la Salernitana. A tenere in vita le speranze di salvezza della squadra di Aronica, ormai, è soltanto l'aritmetica, perché i ritardi dalle rivali cominciano ad essere irrecuperabili quando mancano soltanto due partite e con in palio sei punti. Ma a rendere il quadro disperato non è solo il distacco da Siracusa e Foggia, quanto il regolamento dei playout che prevede una distanza massima di 8 punti tra le squadre che si dovrebbero giocare la salvezza. E la forbice dalle potenziali avversarie è ormai una voragine. Il Giugliano, quartultimo, è a 12 punti, mentre Latina e Picerno, quintultime, sono a 13 punti. Considerando che il margine massimo per disputare gli spareggi è di 8 punti e che ne restano solo 6 a disposizione, l'aritmetica condanna il Trapani all'impotenza. La trasferta di Cosenza tra sette giorni potrebbe sancire la retrocessione in D ed il ritorno tra i dilettanti appena due stagioni dopo la vittoria del campionato a suon di record. Di seguito gli highlights del match:

Futsal: in un Palazzetto dello Sport gremito in ogni ordine di posto, il Futsal Mazara fa suo il derby casalingo con il Marsala Futsal valido per l’andata dei quarti di finale dei play off di Serie A2, imponendosi per 4-1. Tre reti di vantaggio che sarà importante per i canarini mantenere sabato 18 aprile, quando a Marsala si giocherà la sfida di ritorno. Per i lilibetani, visto lo splendido stato di forma del Mazara, era importante tornare a Capo Boeo con l'eventuale minimo danno possibile, le tre reti di differenza si dovranno recuperare a tutti i costi al Pala San Carlo di Marsala sabato prossimo. Per Coach Tutilo, per tutto il Team, per la società e per i tifosi tutti, una settimana di attesa spasmodica per il sogno A2 Elìte.

Basket serie C: due le formazioni della provincia di Trapani che giocano nel Campionato di serie C unico. La Virtus Trapani impegnata nella Pool Promozione batte in trasferta il Giarre con il risultato di 80 a 72 confermando la quarta posizione in classifica soprattutto staccando di due punti Capo d'Orlando fermata in casa dalla vice capolista Gela ad una sola giornata dal termine della Pool ed attendendo il calendario dei Play Off finali. Altro discorso per la Nuova Pallacanestro Marsala già impegnata nei Play Out. Il roster lilibetano ha affrontato in trasferta lo Scicli Meerkat perdendo gara uno dei Play Out con il risultato di 93 ad 84. Adesso, per i cestisti di Coach Grillo, sarà una tre giorni di preparazione a gara due che bisognerà necessariamente vincere per rimandare il verdetto finale ad una eventuale gara tre che si giocherebbe nuovamente a Scicli. Non tutto è perduto per i lilibetani, che già in casa la settimana scorsa hanno battuto gli stessi ragusani in un match giocato ad alta velocità, ci vorrà lo stesso approccio di quella sfida per venirne a capo, cosa assolutamente possibile.

Basket femminile: ottima prova della 102 Basket Erice, che supera agevolmente Scicli e nel prossimo fine settimana si giocherà la serie B nella finale contro Siracusa, a sua volta vincitrice dell’altra semifinale contro Alcamo. Vinta la primissima emozione dei minuti iniziali, la gara (disputata sul campo neutro di Agrigento) è sempre stata condotta nel punteggio dalle ragazze allenate da Coach Filippo Contiliano. Determinante la prestazione di squadra sia in difesa che in attacco, sospinta dall’esperienza e dal talento della playmaker Matilde Dall’Aglio e con quattro atlete in doppia cifra (Rosalia Romeo, Giorgia Lombardo, Giulia La Sala e la stessa Matilde Dall’Aglio). Filippo Contiliano (coach 102 Basket Erice): “Sono molto contento della prestazione delle ragazze, che hanno interpretato al meglio questa sfida. Come tutte le gare secche, presentava diverse incognite. L’atteggiamento è stato quello giusto e dispiace solo per l’infortunio a Flavia Parrinello. Vedremo di provare a recuperarla per la finale, ma non sarà facile”.

Calcio Eccellenza: il pomeriggio domenicale del Marsala 1912 si è trasformato in un incubo fatto di legni, sfortuna e un pizzico di imprecisione che rischia di costare carissimo. Contro il Cus Palermo, fanalino di coda del torneo, arriva solo uno 0-0 che sa tanto di occasione sprecata. Se guardassimo solo le statistiche, parleremmo di un assedio. Il Marsala ha creato, costruito e concluso, ma la porta degli universitari sembrava stregata. La sfortuna ha bussato due volte sotto forma di un palo e una traversa, strozzando in gola l'urlo del gol. L’occasione più nitida, però, è arrivata dagli undici metri. Sul dischetto si è presentato il bomber Lo Bosco che ha fallito la trasformazione, facendosi ipnotizzare dal portiere avversario. Inutile girarci intorno, se il Marsala vuole essere protagonista nei play-off, deve cambiare registro, non basta dominare il campo se non si ha la cattiveria agonistica per chiudere le partite. Grande risultato per l'Accademia Trapani che batte in trasferta lo Sciacca di Mister Brucculeri per 1 a 0 e si pone ad un solo punto di distacco dalla migliore posizione per giocarsi i Play Out. Per le altre solo sconfitte: il Castellammare in casa nell'anticipo di sabato contro il Licata per 3 a 1; per il Città di San Vito Lo Capo in trasferta a Montelepre per 3 a 1; Per la Folgore in casa contro la Parmonval per 1 a 0. Con questo risultato i castelvetranesi tornano in fondo alla classifica in quell'unico gradino che porta alla retrocessione diretta.

Ginnastica Artistica: Vanessa Ferrari, la "Farfalla di Orzinuovi", Vice Campionessa Olimpica e Campionessa Mondiale, ha fatto tappa a Marsala per uno stage esclusivo presso la palestra dell'ASD Marsala Gym Lab. Giovani ginnaste provenienti da ogni angolo della Sicilia hanno affollato le pedane della Marsala Gym Lab, portando con sé il sogno di imparare dalla migliore. Sotto lo sguardo attento ed i consigli tecnici di Vanessa Ferrari, le ginnaste hanno lavorato sui dettagli che fanno la differenza tra una buona esecuzione ed una performance da podio. Vanessa Ferrari, nota per la sua grinta d'acciaio e la sua precisione millimetrica, ha condiviso preziosi suggerimenti che le ginnaste hanno seguito consapevoli che ogni "trucco del mestiere" rivelato da Vanessa è frutto di anni di sacrifici e successi internazionali. Un contatto umano fondamentale per ricordare che anche le leggende olimpiche hanno iniziato proprio così, in una palestra, con un sogno nel cassetto. Credit foto Yupalab di Giordano Pennisi.



