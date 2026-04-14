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Cronaca
14/04/2026 09:10:00

Buongiorno24 del 14 Aprile 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca e con il tema della sicurezza sul lavoro, tornato drammaticamente al centro dell’attenzione dopo la tragedia di Palermo, dove due operai hanno perso la vita precipitando da una gru. Una vicenda che riaccende la mobilitazione nei cantieri: sindacati e lavoratori chiedono più controlli e condizioni di sicurezza adeguate, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

 

Restiamo sulla cronaca con un’altra tragedia, questa volta sulle strade. Un uomo di 78 anni, Matteo Giacalone, di Mazara del Vallo, è morto dopo un violento scontro tra la sua moto e un tir a Pozzallo. L’impatto non gli ha lasciato scampo: inutile la corsa in ospedale, dove è deceduto poche ore dopo.

Sempre sul fronte della sicurezza e dei controlli, doppia operazione antidroga nel Trapanese. A Trapani, al porto, la Guardia di finanza ha arrestato un uomo diretto a Pantelleria con oltre un chilo e mezzo di stupefacenti, tra hashish e cocaina, nascosti in una borsa da lavoro. A Castellammare del Golfo, invece, i carabinieri hanno fermato un quarantunenne trovato in possesso di 110 dosi di hashish. Due interventi che confermano l’intensificazione dei controlli sul territorio.

Passiamo alla giustizia. La Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per Nunzia Bivona, sindacalista coinvolta nell’inchiesta “A shot of money” sulle presunte estorsioni ai lavoratori del supermercato Conad di Trapani. Dopo la condanna in primo e secondo grado, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio, riaprendo il caso.

 

Sempre sul fronte giudiziario e politico, emergono nuovi elementi dall’inchiesta che riguarda presunti rapporti tra il boss Salvo Vetro e il manager della sanità Salvatore Iacolino. Intercettazioni e atti depositati al tribunale del Riesame delineano un quadro che sarà adesso oggetto di valutazione da parte dei giudici.

Sul piano economico e sociale, tensione nei porti per il caro gasolio. Gli autotrasportatori hanno avviato uno sciopero di cinque giorni: mezzi fermi e rischio ripercussioni sulla logistica e sui rifornimenti. La Regione prova a correre ai ripari, ma il confronto resta aperto.

Infine, il nodo dei fondi pubblici. In Sicilia, sul Pnrr, è stato speso solo un terzo delle risorse disponibili, con oltre un miliardo ancora fermo. Un dato che riapre il tema dei ritardi e della capacità di utilizzare pienamente le opportunità di investimento.

Nel corso della puntata daremo spazio anche alla campagna elettorale, con aggiornamenti da Marsala e dagli altri comuni della provincia di Trapani chiamati al voto, tra candidature, alleanze e temi al centro del confronto politico.

Questi i principali argomenti di oggi.

Buongiorno24 è la nostra diretta quotidiana: ogni mattina raccontiamo e spieghiamo le notizie per offrire ai lettori e agli ascoltatori uno strumento utile per sapere e capire.









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