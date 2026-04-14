Terremoto al largo di Mazara

14/04/2026 17:38:00

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi al largo della costa sud-occidentale della Sicilia. Il sisma, di magnitudo 3.7, è stato rilevato alle 17:08 dai sismografi dell’Ingv, ma l’epicentro non è a Trapani città, come riportato da alcune testate, bensì in mare, di fronte alla costa tra Marsala e Mazara del Vallo.

Secondo i dati ufficiali, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 5 chilometri, con epicentro nel Canale di Sicilia, a diversi chilometri dalla costa. Una localizzazione che spiega perché la scossa sia stata percepita solo in modo lieve e non uniforme dalla popolazione.

Epicentro in mare

Osservando la mappa si nota chiaramente come il punto esatto del sisma sia al largo di Mazara del Vallo. Si tratta di un’area sismicamente attiva, ma dove eventi di questa entità sono relativamente frequenti e, nella maggior parte dei casi, non causano danni.

Paura ma nessuna segnalazione di danni

Alcuni cittadini, soprattutto lungo la fascia costiera, hanno avvertito un lieve tremore, durato pochi secondi. In molti altri centri della provincia, invece, la scossa non è stata percepita.

Un fenomeno monitorato

L’area del Canale di Sicilia è costantemente monitorata dall’Ingv proprio per la presenza di faglie attive. Episodi come questo, di magnitudo contenuta e con epicentro in mare, rientrano nella normale attività sismica della zona.

Resta, però, quella sensazione che ogni scossa, anche lieve, riesce sempre a provocare: pochi secondi, ma sufficienti a ricordarci quanto il territorio sia vivo sotto i nostri piedi.



