Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/04/2026 17:38:00

Terremoto al largo di Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-04-2026/terremoto-al-largo-di-mazara-450.jpg

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi al largo della costa sud-occidentale della Sicilia. Il sisma, di magnitudo 3.7, è stato rilevato alle 17:08 dai sismografi dell’Ingv, ma l’epicentro non è a Trapani città, come riportato da alcune testate, bensì in mare, di fronte alla costa tra Marsala e Mazara del Vallo.

 

Secondo i dati ufficiali, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 5 chilometri, con epicentro nel Canale di Sicilia, a diversi chilometri dalla costa. Una localizzazione che spiega perché la scossa sia stata percepita solo in modo lieve e non uniforme dalla popolazione.

 

Epicentro in mare

 

Osservando la mappa si nota chiaramente come il punto esatto del sisma sia al largo di Mazara del Vallo. Si tratta di un’area sismicamente attiva, ma dove eventi di questa entità sono relativamente frequenti e, nella maggior parte dei casi, non causano danni.

 

Paura ma nessuna segnalazione di danni

 

Alcuni cittadini, soprattutto lungo la fascia costiera, hanno avvertito un lieve tremore, durato pochi secondi. In molti altri centri della provincia, invece, la scossa non è stata percepita.

 

Un fenomeno monitorato

 

L’area del Canale di Sicilia è costantemente monitorata dall’Ingv proprio per la presenza di faglie attive. Episodi come questo, di magnitudo contenuta e con epicentro in mare, rientrano nella normale attività sismica della zona.

Resta, però, quella sensazione che ogni scossa, anche lieve, riesce sempre a provocare: pochi secondi, ma sufficienti a ricordarci quanto il territorio sia vivo sotto i nostri piedi.



Cronaca | 2026-04-14 09:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-04-2026/1776148208-0-buongiorno24-del-14-aprile-2026.jpg

Buongiorno24 del 14 Aprile 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.Apriamo con la cronaca e con il tema della sicurezza sul lavoro, tornato...







Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...