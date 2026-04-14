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Cultura
14/04/2026 11:20:00

Alcamo, “Intrecci Narrativi” racconta integrazione e identità con “Sogni di zenzero”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-04-2026/1776158455-0-alcamo-intrecci-narrativi-racconta-integrazione-e-identita-con-sogni-di-zenzero.jpg

Un viaggio tra Senegal e Sicilia, tra memoria, identità e riscatto, approda ad Alcamo nel nuovo appuntamento di “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”. La rassegna dell’Associazione per l’Arte prosegue venerdì 17 aprile, alle ore 18.30, con un incontro a ingresso gratuito che mette al centro storie di vita e di integrazione.

Protagoniste saranno la giornalista Rai Lidia Tilotta e Mareme Cisse, autrici del libro “Sogni di zenzero” (Slow Food Editore), un racconto che unisce autobiografia e testimonianza civile. Al centro, la vicenda di Cisse, donna senegalese oggi legata alla Sicilia, in un percorso che attraversa migrazione, lavoro e costruzione di una nuova identità.

Il libro si muove tra esperienze personali e temi universali, raccontando il valore dell’incontro tra culture e il ruolo della cucina come linguaggio comune. Non solo cibo, ma spazio di accoglienza, relazione e rinascita, capace di unire tradizioni diverse e generare nuove forme di appartenenza.

Nel dialogo tra le due autrici emerge una narrazione intensa, che affronta temi attuali come l’integrazione, la dignità e la necessità di superare stereotipi e distanze culturali. Un racconto che parla al presente e invita a riflettere sulle trasformazioni sociali contemporanee.

L’incontro si inserisce nel cartellone primaverile della rassegna diretta artisticamente da Vito Lanzarone e organizzata da Giuseppe Messana, confermando la formula che unisce letteratura, musica dal vivo e degustazioni. Anche questa tappa sarà accompagnata da interventi musicali e da una degustazione curata dalla cantina Adamo Bio.

L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, in collaborazione con il Comune di Alcamo e diverse realtà del territorio, tra cui librerie e istituti scolastici. Da quest’anno “Intrecci Narrativi” entra inoltre nella rete dei festival letterari del Trapanese e di BiblioTP.

Dopo l’apertura affidata ad Antonella Lattanzi, la rassegna continua così il suo percorso, proponendo al pubblico storie capaci di intrecciare esperienze personali e temi collettivi, tra cultura, territorio e partecipazione.









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