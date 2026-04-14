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Cultura

» Spettacoli
14/04/2026 16:15:00

Campobello, Tony Esposito all’Olimpia: omaggio a Pino Daniele nella rassegna “Il Bello di Sicilia”

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Prosegue a Campobello di Mazara la rassegna “Il Bello di Sicilia 3” e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Sabato 18 aprile, alle ore 21, al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” arriva Tony Esposito con lo spettacolo “Note di un autore latino – dalla world music a Pino Daniele”.

Dopo il successo registrato con Roberto Lipari, che ha fatto segnare il tutto esaurito, la rassegna punta ora su un nome storico della musica italiana. Esposito, percussionista e cantautore di fama internazionale, porterà sul palco un viaggio musicale che attraversa sonorità mediterranee e world music, con un omaggio particolare a Pino Daniele, con cui ha condiviso una lunga collaborazione artistica.

Lo spettacolo si presenta come un concerto capace di unire ritmo, memoria e contaminazioni culturali, elementi che da sempre caratterizzano il percorso artistico del musicista napoletano. Un racconto in musica che attraversa generi e influenze, mantenendo al centro una forte identità sonora.

La rassegna, giunta alla terza edizione, è promossa da Quintosol Production con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara e il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. La direzione artistica è affidata a Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e online sul sito Ticketzeta. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@quintosol.it o al numero 338 9837558.

 









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