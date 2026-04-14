Travelexpo, alleanze e digitale per il turismo siciliano. La FED: “L’informazione è un bene comune” 

14/04/2026 17:31:00

Non solo mete internazionali e grandi destinazioni, ma soprattutto una Sicilia diffusa, fatta di borghi, piccoli centri e territori spesso considerati “minori”, sempre più al centro dell’interesse turistico. Si è chiusa così la 28ª edizione di Travelexpo – Borsa globale dei turismi, ospitata al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, che ha riunito operatori, istituzioni e protagonisti del settore.

Territori, digitale e destagionalizzazione: le nuove leve del turismo

Tra i temi chiave dell’edizione 2026, la valorizzazione dei territori meno battuti, la digitalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi turistici. In questo contesto si inserisce il debutto online di ETIC – Ecoturismo in Comune, piattaforma pensata per attrarre investimenti, supportare i Comuni e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Amata e Piscopo: “Distribuire i flussi e fare rete”

L’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, intervenuta in videocollegamento, ha sottolineato come “delocalizzazione e destagionalizzazione” rappresentino leve fondamentali per contrastare lo spopolamento e distribuire i flussi turistici su tutto il territorio. Una visione condivisa anche da Toti Piscopo, CEO di Logos srl, che ha evidenziato il ruolo strategico della piattaforma ETIC come sistema digitale di governance per i 391 Comuni siciliani.

Nuovi turisti, nuove esperienze: cresce il valore dei territori

Dal canto suo, il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta ha ribadito il cambiamento nelle motivazioni dei viaggiatori: non più solo monumenti, ma esperienze autentiche e vita nei territori. In quest’ottica si inserisce anche la Rete dei Musei Comunali della Sicilia, che mette insieme oltre 200 realtà culturali locali.

Governance condivisa per uno sviluppo sostenibile

Nel corso dei lavori si è inoltre delineata la necessità di rafforzare una governance condivisa tra istituzioni e associazioni di categoria, considerata l’unica strada per affrontare criticità e sviluppare il settore in modo sostenibile.

Innovazione e nuovi linguaggi: spazio al format Pecha Kucha

Spazio anche all’innovazione nei linguaggi e nei contenuti con il format Pecha Kucha, che ha visto interventi su temi come overtourism, nuove forme di ospitalità, intelligenza artificiale e formazione nel turismo.

Editoria digitale e IA: la sfida della FED

Parallelamente, Travelexpo ha ospitato anche l’assemblea della Federazione Editori Digitali (FED), dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sull’informazione. Dal confronto è emersa una posizione chiara: la trasformazione dell’editoria non riguarda solo il mercato, ma investe direttamente la qualità della democrazia e del dibattito pubblico.

Semilia: “L’informazione è un bene comune”

La FED ha annunciato l’avvio di un percorso operativo per rafforzare la sostenibilità delle imprese editoriali, puntando su innovazione, collaborazione e nuovi modelli di sviluppo. Tra le iniziative, la creazione di un gruppo di lavoro coordinato da Ignazio Aragona, con l’obiettivo di sperimentare forme condivise di gestione dei dati e delle piattaforme. “Nel tempo dell’intelligenza artificiale, difendere e innovare l’informazione non significa tutelare una categoria, ma presidiare un bene comune”, ha dichiarato il presidente della FED Biagio Semilia, sottolineando il valore pubblico dell’informazione come elemento essenziale per la coesione sociale e la formazione dell’opinione pubblica.

Turismo e informazione: fare sistema per il futuro della Sicilia

Un messaggio che rafforza il filo conduttore dell’intera manifestazione: fare sistema, tra turismo e informazione, per affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità per il futuro della Sicilia.



