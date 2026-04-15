Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/04/2026 22:00:00

Alcamo, cagnolina anziana in canile: appello di "Un'anima Mille Zampe2 e LAV per liberare Nocciolina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-04-2026/1776283923-0-alcamo-cagnolina-anziana-in-canile-appello-di-un-anima-mille-zampe2-e-lav-per-liberare-nocciolina.jpg

Da oltre dieci anni era una presenza familiare tra le strade della città, accudita da residenti e commercianti. Oggi, invece, Nocciolina, una cagnolina anziana diventata simbolo di un quartiere, si trova rinchiusa in canile. Una situazione che ha spinto le associazioni Un’Anima Mille Zampe Italia (AMZItalia) e LAV Palermo a chiedere l’immediato rilascio dell’animale.

Le due organizzazioni hanno inviato un’istanza urgente al sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, e all’Asp di Trapani, sollecitando l’emissione di un’ordinanza che consenta alla cagnolina di tornare nel suo territorio.

 

Il caso

Nocciolina è stata accalappiata lo scorso 10 aprile e trasferita in una struttura comunale. Un intervento formale, ma che secondo le associazioni non tiene conto della storia dell’animale: un cane di oltre dieci anni, non aggressivo e perfettamente integrato nel contesto urbano, dove una rete di cittadini le ha sempre garantito cibo, cure e riparo.

 

Il richiamo alla legge

Al centro della richiesta c’è la normativa regionale siciliana, che riconosce la figura del “cane di quartiere”.

«Nocciolina non è un randagio senza meta, ma un membro della comunità – spiegano i rappresentanti delle associazioni –. La legge consente la permanenza controllata sul territorio per animali con un legame consolidato con il contesto sociale. Per un cane della sua età, il canile può rappresentare un trauma psico-fisico anche fatale».

 

L’appello

Nell’istanza firmata da Gaspare Camarda (presidente AMZItalia) e Giorgia Matesi (responsabile LAV Palermo), si chiede all’amministrazione comunale un intervento urgente.

Secondo le associazioni, il benessere di Nocciolina dipende dalla sua routine e dall’ambiente in cui ha vissuto per anni. Per questo si dicono disponibili a collaborare con il Comune per monitorare il rientro della cagnolina e garantirne la sicurezza.

 









Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...