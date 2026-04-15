Mazara, oggi l’ultimo saluto a Matteo Giacalone

15/04/2026 07:49:00

Si terranno questa mattina, mercoledì 15 aprile alle ore 10, presso la chiesa di Santa Maria di Gesù, i funerali di Matteo Giacalone, il 77enne di Mazara del Vallo tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi del porto di Pozzallo.

La notizia della sua improvvisa morte ha profondamente colpito la comunità mazarese, dove Giacalone era molto conosciuto e stimato. Uomo dal carattere gioviale e sempre disponibile, era una grande appassionato di ciclismo e aveva lavorato per anni come custode del cimitero di Marsala, lasciando un ricordo vivo in quanti lo hanno conosciuto.

Il tragico incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, poco dopo il suo rientro da un periodo di vacanza a Malta. Giacalone era appena sbarcato dal catamarano e stava percorrendo, a bordo del suo scooter, la strada di collegamento dell’area portuale quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un tir guidato da un uomo residente in provincia di Ragusa.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo all’uomo. Inutili i soccorsi: le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali. Lascia la moglie e quattro figli, ai quali si stringe l’intera comunità in questo momento di grande dolore. Familiari e amici si riuniranno oggi per l’ultimo saluto, ricordando Matteo Giacalone come una persona perbene, legata ai valori della famiglia e della comunità.



