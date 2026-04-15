Trapani, torna il “Flora & Garden Show”: tre giorni tra fiori e giardini a Villa Margherita

15/04/2026 16:09:00

Trapani si prepara a colorarsi di verde con il ritorno del “Flora & Garden Show”, la mostra mercato dedicata a fiori, piante e giardino mediterraneo in programma dal 17 al 19 aprile a Villa Margherita.

L’evento, che sarà inaugurato venerdì 17 aprile alle ore 10, torna in città dopo il successo delle precedenti edizioni e si conferma tra gli appuntamenti più attesi per appassionati e operatori del settore florovivaistico. Per tre giorni, il cuore della villa si trasformerà in uno spazio espositivo all’aperto, tra profumi, colori e varietà botaniche provenienti da tutta la Sicilia e non solo.

Protagoniste saranno le aziende del comparto florovivaistico e vivaistico, che presenteranno le loro produzioni e le novità del settore. I visitatori potranno non solo ammirare le diverse specie, ma anche acquistare piante e fiori, ricevere consigli e scoprire soluzioni per il giardino e gli spazi verdi domestici.

L’iniziativa punta anche a promuovere la cultura del verde e del giardinaggio, offrendo un’occasione di incontro tra produttori, esperti e pubblico in uno degli spazi più suggestivi della città.

La manifestazione sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito. Un appuntamento pensato per un pubblico ampio, dalle famiglie agli appassionati, fino a chi semplicemente vuole trascorrere qualche ora immerso nella natura in pieno centro urbano.



