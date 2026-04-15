15/04/2026 15:00:00

Povertà energetica: la Sicilia tra le Regioni più colpite in Italia



La Sicilia resta tra le regioni italiane più esposte al fenomeno della povertà energetica. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi della CGIA su fonti ISTAT e OIPE, l’Isola si colloca al quinto posto a livello nazionale. A pesare è un dato significativo: il 14,4% delle famiglie siciliane fatica a sostenere i costi dell’energia o è costretto a ridurre i consumi essenziali, a fronte di una media nazionale che si attesta attorno al 9%.

Le cause di un disagio diffuso

Alla base della povertà energetica in Sicilia ci sono diversi fattori strutturali: redditi medi più bassi rispetto al resto del Paese, abitazioni spesso datate e poco efficienti dal punto di vista energetico e una maggiore esposizione alle oscillazioni dei prezzi dell’energia. Un mix che rende molte famiglie particolarmente vulnerabili anche a rincari contenuti, trasformando le bollette in una voce di spesa sempre più difficile da sostenere.

“Serve una visione strutturale”

“La povertà energetica non può essere affrontata solo in chiave emergenziale”. A dirlo è Giovanni Riccobono, delegato regionale di Consumerismo. “È necessario collegare questo fenomeno alla transizione energetica, altrimenti si rischia di intervenire solo sugli effetti senza incidere sulle cause”, sottolinea.

Il ruolo della transizione energetica

Secondo Consumerismo, la transizione energetica può rappresentare una leva importante per ridurre le disuguaglianze, ma deve essere resa accessibile a tutti.

“Deve diventare uno strumento di tutela e non un costo aggiuntivo per i cittadini – aggiunge Riccobono –. Senza un coinvolgimento attivo dei consumatori, continueranno a subire le dinamiche del mercato”.

Comunità energetiche e assistenza sul territorio

Tra le possibili soluzioni, spazio alle comunità energetiche, promosse anche in collaborazione con CER Sicilia, che consentono di condividere energia e ridurre i costi per le famiglie. Intanto, sul territorio siciliano, Consumerismo porta avanti attività di informazione e assistenza attraverso gli sportelli “+Tutela”, con l’obiettivo di supportare concretamente i cittadini.

Una questione sociale

Quella della povertà energetica è una sfida che va oltre l’aspetto economico. Riguarda la qualità della vita, l’inclusione sociale e la possibilità per migliaia di famiglie di vivere in condizioni dignitose.

Per la Sicilia, il tema resta centrale e urgente, in un contesto in cui il caro energia continua a mettere sotto pressione i bilanci domestici.



