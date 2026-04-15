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Motori & dintorni
15/04/2026 10:11:00

2° Slalom di Marsala: vince “Loren 24” davanti a Cerniglia e "Bigione 85"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-04-2026/2-slalom-di-marsala-vince-loren-24-davanti-a-cerniglia-e-bigione-85-450.jpg

A Marsala successo per “Loren 24” su Radical SR4 nello Slalom Trofeo Gianquinto Autoricambi, seconda prova del Trofeo MSP Promo Sport Sicilia, al termine di una gara decisa per appena 17 centesimi su Riccardo Cerniglia (Bogani). Terzo posto per il locale “Bigione 85” su Gloria B5.

 

La manifestazione ha confermato il buon stato di salute dell’evento, con una crescita evidente rispetto alla precedente edizione sia in termini di organizzazione sia di condizioni del tracciato, apparso più pulito e curato. Il vento di scirocco ha accompagnato l’intera giornata senza però ridurre la presenza del pubblico lungo il percorso.

 

 

Sul piano agonistico, dietro al vincitore e a Cerniglia, che ha sfiorato il successo nonostante una penalità per birilli abbattuti, quarto posto per Antonino Liotta su Fiat Cinquecento Suzuki E2 SH 1150. A seguire “Turi 26” su Citroen Saxo RS Plus 1.6 e “Simone VTEC” su Honda Civic E1 2000, tutti primi nei rispettivi gruppi.

Settimo posto per Vito Casano (Lancia Y), migliore del gruppo Speciale. Completano la top ten Giuseppe Mazarese (Autobianchi A112), Michele Lercara (Fiat Cinquecento) e Salvatore Cardella (Peugeot 106), vincitore del gruppo N. Continua a leggere l'articolo su www.motoriedintorni.com.

 

 









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