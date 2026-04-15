Carburanti, prezzi in discesa: Sicilia tra le regioni con i cali maggiori

15/04/2026 02:00:00

Scendono i prezzi dei carburanti in Italia, con riduzioni diffuse sia per benzina che per gasolio. A rilevarlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che evidenzia come il calo del petrolio sotto la soglia dei 100 dollari abbia favorito un alleggerimento dei listini alla pompa.

A spiegare il fenomeno è il presidente dell’associazione, Massimiliano Dona: la flessione del greggio registrata nella giornata di ieri ha consentito nuovi ribassi, con effetti immediati sui rifornimenti.

I cali più consistenti

La riduzione più marcata si registra a Bolzano per il gasolio, con un calo di 1,3 centesimi al litro, pari a circa 65 centesimi su un pieno da 50 litri. Subito dopo si colloca la Sicilia, dove il risparmio medio è di circa 60 centesimi a rifornimento, seguita da Trento (-50 cent).

Dove i prezzi restano più alti

Nonostante il calo, i prezzi più elevati si confermano lungo la rete autostradale, dove il gasolio raggiunge i 2,187 euro al litro e la benzina 1,813 euro, mantenendo il primato nazionale per entrambi i carburanti. Per il gasolio, dopo le autostrade, i valori più alti si registrano a Bolzano (2,181 euro/litro) e in Friuli Venezia Giulia (2,168).

Per la benzina, invece, seguono Bolzano (1,810 euro/litro) e il Molise (1,805).

La situazione in Sicilia

In Sicilia il prezzo medio del gasolio in modalità self service si attesta a 2,158 euro al litro, con una diminuzione di 1,2 centesimi rispetto al giorno precedente. Anche la benzina registra un calo, scendendo a 1,798 euro al litro (-0,5 cent).

Numeri che collocano l’isola a metà classifica in valore assoluto, ma tra le regioni con le diminuzioni più significative nelle ultime 24 ore.

Il quadro generale

Nel complesso, tutte le regioni italiane registrano variazioni negative, segno di una tendenza generalizzata al ribasso. Tuttavia, le differenze territoriali restano marcate, soprattutto tra la rete autostradale e la distribuzione ordinaria.

Un andamento che, se confermato nei prossimi giorni, potrebbe tradursi in un risparmio più consistente per automobilisti e famiglie.



