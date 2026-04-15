Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Motori & dintorni
15/04/2026 02:00:00

Carburanti, prezzi in discesa: Sicilia tra le regioni con i cali maggiori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-04-2026/carburanti-prezzi-in-discesa-sicilia-tra-le-regioni-con-i-cali-maggiori-450.jpg

Scendono i prezzi dei carburanti in Italia, con riduzioni diffuse sia per benzina che per gasolio. A rilevarlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che evidenzia come il calo del petrolio sotto la soglia dei 100 dollari abbia favorito un alleggerimento dei listini alla pompa.

A spiegare il fenomeno è il presidente dell’associazione, Massimiliano Dona: la flessione del greggio registrata nella giornata di ieri ha consentito nuovi ribassi, con effetti immediati sui rifornimenti.

 

I cali più consistenti

La riduzione più marcata si registra a Bolzano per il gasolio, con un calo di 1,3 centesimi al litro, pari a circa 65 centesimi su un pieno da 50 litri. Subito dopo si colloca la Sicilia, dove il risparmio medio è di circa 60 centesimi a rifornimento, seguita da Trento (-50 cent).

 

Dove i prezzi restano più alti

Nonostante il calo, i prezzi più elevati si confermano lungo la rete autostradale, dove il gasolio raggiunge i 2,187 euro al litro e la benzina 1,813 euro, mantenendo il primato nazionale per entrambi i carburanti. Per il gasolio, dopo le autostrade, i valori più alti si registrano a Bolzano (2,181 euro/litro) e in Friuli Venezia Giulia (2,168).
Per la benzina, invece, seguono Bolzano (1,810 euro/litro) e il Molise (1,805).

 

La situazione in Sicilia

In Sicilia il prezzo medio del gasolio in modalità self service si attesta a 2,158 euro al litro, con una diminuzione di 1,2 centesimi rispetto al giorno precedente. Anche la benzina registra un calo, scendendo a 1,798 euro al litro (-0,5 cent).

Numeri che collocano l’isola a metà classifica in valore assoluto, ma tra le regioni con le diminuzioni più significative nelle ultime 24 ore.

 

Il quadro generale

Nel complesso, tutte le regioni italiane registrano variazioni negative, segno di una tendenza generalizzata al ribasso. Tuttavia, le differenze territoriali restano marcate, soprattutto tra la rete autostradale e la distribuzione ordinaria.

Un andamento che, se confermato nei prossimi giorni, potrebbe tradursi in un risparmio più consistente per automobilisti e famiglie.

 









Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...