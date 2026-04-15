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Cultura

» Spettacoli
15/04/2026 18:54:00

Campobello: Roberto Lipari conquista il pubblico dell'Olimpia con il suo "L'ultimo spettacolo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-04-2026/campobello-roberto-lipari-conquista-il-pubblico-dell-olimpia-con-il-suo-l-ultimo-spettacolo-450.jpg

 Risate, applausi e riflessioni hanno riempito il cine-teatro Olimpia, dove Roberto Lipari ha registrato l’ennesimo tutto esaurito con il suo spettacolo “L’ultimo spettacolo”, confermandosi tra i protagonisti più amati della scena comica siciliana.

 

Tra ironia e riflessione

Reduce da una lunga serie di sold-out in tutta Italia, l’artista palermitano ha portato sul palco un monologo che mescola satira, autobiografia e osservazione sociale. Uno spettacolo capace di alternare momenti di grande comicità a passaggi più intimi, in un racconto personale che non rinuncia mai a uno sguardo attento sulla realtà.

Volto noto della televisione grazie a programmi come Colorado, Zelig e Striscia la Notizia, Lipari ha dimostrato ancora una volta sul palco tutta la sua versatilità di comico, attore e autore.

Un pubblico coinvolto

Per tutta la durata dello spettacolo, il pubblico ha risposto con entusiasmo, tra risate e applausi a scena aperta. La spontaneità e la verve dell’artista hanno creato un forte legame con la platea, rendendo la serata un’esperienza coinvolgente e partecipata.

Successo per “Il Bello di Sicilia 3”

L’evento si inserisce nel cartellone della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”, che continua a registrare ottimi risultati in termini di presenze e apprezzamento. L’iniziativa è promossa da Quintosol Production, con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e il contributo del Libero Consorzio di Trapani.

Il prossimo appuntamento

Cresce intanto l’attesa per il prossimo evento in programma sabato 18 aprile, quando sul palco salirà Tony Esposito con “Note di un autore latino”, omaggio al grande Pino Daniele.

La rassegna continua così a confermarsi come uno degli appuntamenti culturali più seguiti del territorio, capace di unire intrattenimento e valorizzazione dell’identità siciliana.









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