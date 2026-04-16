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Cronaca

» Ambiente
16/04/2026 18:10:00

Green Energy Day: il 17 e 18 aprile impianti aperti in tutta Italia, due iniziative anche in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-04-2026/green-energy-day-il-17-e-18-aprile-impianti-aperti-in-tutta-italia-due-iniziative-anche-in-sicilia-450.jpg

Torna il 17 e 18 aprile il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica che coinvolgerà decine di siti in tutta Italia, con visite gratuite rivolte a cittadini, famiglie e scuole. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e ad altre realtà del settore, offre la possibilità di entrare concretamente in contatto con il mondo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, osservando da vicino il funzionamento degli impianti e il loro impatto sul territorio.

Nel 2026 l’evento raddoppia, estendendosi a due giornate – venerdì 17 e sabato 18 aprile – con un calendario in continuo aggiornamento consultabile sul sito ufficiale.

 

Le iniziative in Sicilia

Anche la Sicilia partecipa al Green Energy Day con due appuntamenti, entrambi previsti per venerdì 17 aprile.

In provincia di Trapani sarà possibile visitare un parco agrivoltaico a Mazara del Vallo, un esempio innovativo di integrazione tra produzione di energia solare e attività agricola.

Sempre nella stessa giornata, in provincia di Caltanissetta, sarà aperto al pubblico un parco eolico a Mazzarino, dove i partecipanti potranno conoscere da vicino il funzionamento degli impianti e il loro contributo alla produzione di energia pulita.

 

Un’occasione per capire la transizione energetica

“Per il terzo anno consecutivo il Green Energy Day continua a svolgere un ruolo strategico – ha dichiarato Attilio Piattelli – perché consente ai cittadini di avvicinarsi agli impianti, comprenderne il funzionamento e valutarne i benefici concreti”. L’obiettivo è quello di promuovere maggiore consapevolezza e superare diffidenze ancora diffuse, favorendo un consenso informato attorno alle politiche energetiche e agli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.

 

Come partecipare

Le visite sono gratuite, ma è necessario consultare la mappa e le modalità di accesso sul sito ufficiale dell’iniziativa, dove sono indicati tutti i dettagli sui siti visitabili e sulle prenotazioni. Un’opportunità concreta, dunque, per avvicinarsi al mondo delle rinnovabili e comprendere da vicino come sta cambiando il sistema energetico italiano.

 









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