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» Dal Libero Consorzio
17/04/2026 02:00:00

Libero Consorzio di Trapani: il presidente Quinci incontra una delegazione Ucraina

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Si è svolto a Palazzo Riccio di Morana, l’incontro tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e la delegazione della Regione ucraina di Rivne, guidata dal vicepresidente Ihor Pavlenko.

 

A margine della visita, il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola «un’ulteriore occasione per ribadire i nostri sentimenti di pace e di rispetto tra i popoli», principi che – ha evidenziato – si fondano sugli ideali di libertà e democrazia.

 

Il Libero Consorzio ha aderito e sostenuto il progetto di apertura al confronto tra le realtà istituzionali ed economiche ucraine e il territorio trapanese. La delegazione sarà infatti impegnata nei prossimi giorni in una serie di incontri con realtà culturali, economiche e sociali locali, con l’obiettivo di favorire uno scambio diretto e concreto.

Quinci ha inoltre richiamato l’attenzione sul futuro scenario internazionale, auspicando una rapida conclusione del conflitto e sottolineando come la fase della ricostruzione rappresenterà «una sfida mondiale», non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e politico. In questo contesto, il territorio provinciale – ha assicurato – è pronto a fare la propria parte.

 

Tra i temi al centro del confronto figurano settori strategici come la tutela del patrimonio boschivo, la sicurezza dei territori e la cooperazione istituzionale, con l’obiettivo di costruire un sistema di collaborazione basato sullo scambio di conoscenze e competenze.

«Questo incontro ha anche un forte valore simbolico che si traduce in sostanza politica – ha concluso Quinci –. Libertà, democrazia e pace sono valori che ci accomunano e rendono il dialogo l’unico strumento possibile». Il presidente ha infine augurato una buona permanenza alla delegazione ucraina nelle città del territorio, annunciando la futura sottoscrizione di un protocollo di collaborazione come passo concreto verso una prospettiva condivisa e uno spirito di cooperazione.









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