L’informazione online si dà appuntamento a Senigallia: al via l’Anso Meeting 2026

17/04/2026 00:31:00

Parte oggi da Senigallia una tre giorni che, per chi fa informazione locale, è qualcosa di più di un semplice convegno. È un momento di confronto, ma anche di identità. Perché l’Anso Meeting mette insieme editori, giornalisti e istituzioni attorno a una domanda semplice solo in apparenza: che ruolo ha oggi l’informazione di prossimità?

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, la città marchigiana ospita l’incontro annuale dell’Associazione Nazionale Stampa Online, con un programma fitto tra dibattiti, formazione e assemblee.

Il cuore del meeting: informare e far crescere i territori

Il momento centrale è in programma oggi pomeriggio, dalle 17 alle 19, all’Auditorium San Rocco, con il convegno dal titolo “Informare, sostenere, crescere: dare valore al territorio”.

Un titolo che è già una dichiarazione di intenti. Perché l’informazione locale non è solo cronaca, ma costruzione di comunità.

A moderare sarà Fabio Paluccio di Adnkronos. Tra gli interventi anche quello del direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo, vicepresidente Anso, insieme a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente Anci Marche, e ai rappresentanti del mondo bancario Roberto Crostella e Giacomo Falcioni.

L’informazione locale come “atto d’amore”

A sintetizzare il senso dell’iniziativa è il presidente di Anso, Michele Pinto: fare informazione locale è “un atto d’amore verso il territorio”. Una definizione che restituisce bene il lavoro quotidiano di centinaia di testate online italiane, spesso alle prese con risorse limitate ma con una forte radice nelle comunità che raccontano.

Ed è proprio questo il punto: l’informazione di prossimità resta uno degli strumenti più importanti per leggere e capire i territori, soprattutto in un’epoca dominata dagli algoritmi e dalle grandi piattaforme.

Formazione e confronto: il programma del weekend

Dopo l’apertura di oggi, il meeting entra nel vivo sabato 18 aprile con una giornata interamente dedicata alla formazione.

Si parlerà di rapporto con i lettori, strumenti digitali, analisi dei dati e strategie per rafforzare il brand editoriale. In programma anche l’assemblea dei soci Anso e un confronto aperto sul futuro dell’associazione.

Domenica 19 aprile, infine, spazio alla scoperta del territorio ospitante, con una visita guidata di Senigallia.

Una sfida aperta

L’Anso Meeting arriva in un momento delicato per l’informazione online. Tra crisi economiche, cambiamenti tecnologici e nuove abitudini dei lettori, il settore è chiamato a reinventarsi.

Ma proprio da qui, da incontri come questo, passa la possibilità di costruire una visione comune.

E magari, anche qualche risposta.



