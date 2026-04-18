Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
18/04/2026 06:00:00

“Spese pazze” e contributi a pioggia. Polemiche su Schifani e Galvagno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/sicilia-bufera-sulle-spese-la-vardera-all-attacco-di-schifani-450.jpg

Scontro politico all’ARS sulle spese della Presidenza della Regione. A sollevare il caso è il deputato Ismaele La Vardera, che in Aula ha parlato di “spese pazze”, puntando il dito contro il presidente Renato Schifani e portando documenti a supporto delle sue accuse.

 

La Vardera, leader di Controcorrente e candidato alla presidenza della Regione nel 2027, nell’ultima seduta dell’ARS ha elencato una serie di spese definite fuori controllo:
“È giusto sapere come il presidente Renato Schifani spende i soldi pubblici”.

 

Il deputato affonda:
“Sono venuto in possesso di documenti che dimostrano che Schifani ha perso il senso della misura. Come ogni sovrano, ha iniziato a comprare cose folli attraverso il cerimoniale, utilizzando soldi di tutti noi. La lista rasenta il ridicolo: teste di moro, portachiavi in argento, pozzetti congelatori, macchina per granite, fiori, ristrutturazioni varie. Voci di spesa che, sommate, superano i 300 mila euro. Io non posso restare in silenzio, né abituarmi a considerare tutto questo normale. Dobbiamo indignarci e alzare la voce. Nel mio ruolo di deputato ho il dovere di far sapere come vengono spesi i soldi pubblici”.

 

Tra le spese segnalate compare anche un addolcitore d’acqua da 5.800 euro, destinato alla cucina presidenziale.

 

L’elenco delle spese

Un lungo elenco di acquisti effettuati con fondi pubblici:

  • 3 mila euro per 55 composizioni floreali nelle stanze di rappresentanza
  • 6 mila euro per pendenti e portachiavi in argento con simbolo “la Trinacria”
  • 36 mila euro per il sito di Palazzo d’Orléans
  • 185 mila euro per la sistemazione del pavimento degli uffici della segreteria
  • 4.900 euro per un’affettatrice
  • 13 mila euro per un forno industriale
  • 2.130 euro per una granitiera
  • 10 mila euro per una cucina con piano a induzione

Per La Vardera, Schifani “si sente Federico II: spende e spande con i soldi dei siciliani”. Il deputato contesta anche la frammentazione delle spese e ha annunciato un’interrogazione parlamentare, parlando dell’esistenza di una sala allestita esclusivamente per il presidente.

 

Varrica (M5S): “Contributi a pioggia”

Sulla stessa linea critica anche Adriano Varrica, che punta il dito contro il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno.

Varrica parla di “contributi a pioggia” per un totale di 7,8 milioni di euro in tre anni (dal 2023 al 2025), assegnati — secondo il deputato — con ampia discrezionalità, fino a un massimo di 15 mila euro ciascuno.

Il confronto è con la precedente legislatura guidata da Gianfranco Miccichè: circa 2,5 milioni di euro allora, contro cifre triplicate oggi.

Secondo Varrica, una parte consistente dei contributi sarebbe finita al Comune di Paternò, città di provenienza di Galvagno.

Il Movimento 5 Stelle propone una revisione del sistema, con una drastica riduzione dei fondi.
“Dobbiamo superare questo meccanismo — conclude Varrica — in cui l’Assemblea regionale viene percepita come un luogo dove ottenere contributi tramite il politico o il conoscente di turno”.









Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...