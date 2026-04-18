“Spese pazze” e contributi a pioggia. Polemiche su Schifani e Galvagno

18/04/2026 06:00:00

Scontro politico all’ARS sulle spese della Presidenza della Regione. A sollevare il caso è il deputato Ismaele La Vardera, che in Aula ha parlato di “spese pazze”, puntando il dito contro il presidente Renato Schifani e portando documenti a supporto delle sue accuse.

La Vardera, leader di Controcorrente e candidato alla presidenza della Regione nel 2027, nell’ultima seduta dell’ARS ha elencato una serie di spese definite fuori controllo:

“È giusto sapere come il presidente Renato Schifani spende i soldi pubblici”.

Il deputato affonda:

“Sono venuto in possesso di documenti che dimostrano che Schifani ha perso il senso della misura. Come ogni sovrano, ha iniziato a comprare cose folli attraverso il cerimoniale, utilizzando soldi di tutti noi. La lista rasenta il ridicolo: teste di moro, portachiavi in argento, pozzetti congelatori, macchina per granite, fiori, ristrutturazioni varie. Voci di spesa che, sommate, superano i 300 mila euro. Io non posso restare in silenzio, né abituarmi a considerare tutto questo normale. Dobbiamo indignarci e alzare la voce. Nel mio ruolo di deputato ho il dovere di far sapere come vengono spesi i soldi pubblici”.

Tra le spese segnalate compare anche un addolcitore d’acqua da 5.800 euro, destinato alla cucina presidenziale.

L’elenco delle spese

Un lungo elenco di acquisti effettuati con fondi pubblici:

3 mila euro per 55 composizioni floreali nelle stanze di rappresentanza

6 mila euro per pendenti e portachiavi in argento con simbolo “la Trinacria”

36 mila euro per il sito di Palazzo d’Orléans

185 mila euro per la sistemazione del pavimento degli uffici della segreteria

4.900 euro per un’affettatrice

13 mila euro per un forno industriale

2.130 euro per una granitiera

10 mila euro per una cucina con piano a induzione

Per La Vardera, Schifani “si sente Federico II: spende e spande con i soldi dei siciliani”. Il deputato contesta anche la frammentazione delle spese e ha annunciato un’interrogazione parlamentare, parlando dell’esistenza di una sala allestita esclusivamente per il presidente.

Varrica (M5S): “Contributi a pioggia”

Sulla stessa linea critica anche Adriano Varrica, che punta il dito contro il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno.

Varrica parla di “contributi a pioggia” per un totale di 7,8 milioni di euro in tre anni (dal 2023 al 2025), assegnati — secondo il deputato — con ampia discrezionalità, fino a un massimo di 15 mila euro ciascuno.

Il confronto è con la precedente legislatura guidata da Gianfranco Miccichè: circa 2,5 milioni di euro allora, contro cifre triplicate oggi.

Secondo Varrica, una parte consistente dei contributi sarebbe finita al Comune di Paternò, città di provenienza di Galvagno.

Il Movimento 5 Stelle propone una revisione del sistema, con una drastica riduzione dei fondi.

“Dobbiamo superare questo meccanismo — conclude Varrica — in cui l’Assemblea regionale viene percepita come un luogo dove ottenere contributi tramite il politico o il conoscente di turno”.



