Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
20/04/2026 16:07:00

Scuola, ecco il calendario 2026/2027 in Sicilia: tutte le date da segnare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776694049-0-scuola-ecco-il-calendario-2026-2027-in-sicilia-tutte-le-date-da-segnare.jpg

 La Regione Siciliana ha definito il calendario 2026/2027: studenti e famiglie possono iniziare a prendere nota di tutte le principali scadenze. A comunicarlo è stato l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, attraverso un post pubblicato sui social.

 

Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e si concluderanno il 10 giugno 2027, mentre per la scuola dell’infanzia il termine è fissato al 30 giugno 2027. In totale sono previsti 206 giorni di lezione, che scendono a 205 nel caso in cui si aggiunga la festa del Patrono locale.

Diversi i periodi di sospensione delle attività didattiche nel corso dell’anno. Si comincia con il 2 novembre, in occasione del ponte di Ognissanti, e il 7 dicembre. Per le festività natalizie, le scuole resteranno chiuse dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027. Stop alle lezioni anche per la pausa pasquale, dal 25 al 30 marzo 2027.

 

Una particolarità riguarda il 15 maggio, giornata dedicata alla Festa dell’Autonomia Siciliana: in questo caso le lezioni non saranno sospese, ma le scuole organizzeranno attività legate alla storia e all’identità della regione.

Resta infine una certa autonomia per gli istituti scolastici, che potranno apportare adattamenti al calendario per rispondere a specifiche esigenze didattiche o organizzative.

 

 









Native | 20/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776689495-0-tenuta-gorghi-tondi-e-wwf-italia-al-via-le-domeniche-in-cantina-nella-riserva-lago-preola-e-gorghi-tondi.jpg

Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in...

Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...