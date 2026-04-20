Scuola, ecco il calendario 2026/2027 in Sicilia: tutte le date da segnare

20/04/2026 16:07:00

La Regione Siciliana ha definito il calendario 2026/2027: studenti e famiglie possono iniziare a prendere nota di tutte le principali scadenze. A comunicarlo è stato l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, attraverso un post pubblicato sui social.

Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e si concluderanno il 10 giugno 2027, mentre per la scuola dell’infanzia il termine è fissato al 30 giugno 2027. In totale sono previsti 206 giorni di lezione, che scendono a 205 nel caso in cui si aggiunga la festa del Patrono locale.

Diversi i periodi di sospensione delle attività didattiche nel corso dell’anno. Si comincia con il 2 novembre, in occasione del ponte di Ognissanti, e il 7 dicembre. Per le festività natalizie, le scuole resteranno chiuse dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027. Stop alle lezioni anche per la pausa pasquale, dal 25 al 30 marzo 2027.

Una particolarità riguarda il 15 maggio, giornata dedicata alla Festa dell’Autonomia Siciliana: in questo caso le lezioni non saranno sospese, ma le scuole organizzeranno attività legate alla storia e all’identità della regione.

Resta infine una certa autonomia per gli istituti scolastici, che potranno apportare adattamenti al calendario per rispondere a specifiche esigenze didattiche o organizzative.



