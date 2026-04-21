Trasferta vietata per i tifosi del Marsala per la partita col Castellammare

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Marsala, in occasione dell'incontro di calcio “Castellammare 94 – Marsala 1912” valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia, girone A in programma il giorno 25 aprile 2026, alle ore 16.00, presso lo Stadio comunale “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo.
Il provvedimento è stato adottato, sentito il parere del Questore e in conformità alle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della recente rivalità che contrappone le due tifoserie.