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» Calcio
21/04/2026 11:45:00

Trasferta vietata per i tifosi del Marsala per la partita col Castellammare

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Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Marsala, in occasione dell'incontro di calcio “Castellammare 94 – Marsala 1912” valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia, girone A in programma il giorno 25 aprile 2026, alle ore 16.00, presso lo Stadio comunale “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo.
 

Il provvedimento è stato adottato, sentito il parere del Questore e in conformità alle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della recente rivalità che contrappone le due tifoserie.

 

 



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