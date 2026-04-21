Trasferta vietata per i tifosi del Marsala per la partita col Castellammare

Trapani, è Serie D. Ma Antonini rilancia (e attacca tutti): “Sentenze in arrivo, può cambiare tutto”

Il campo ha emesso il suo verdetto. E questa volta è difficilmente aggirabile. Il Trapani è di fatto retrocesso in Serie D dopo la sconfitta contro il Cosenza. Una caduta che chiude, almeno sul piano sportivo, una stagione segnata...