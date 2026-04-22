Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
22/04/2026 17:43:00

Marsala: “Trasporto urbano esternalizzato, scelta politica di Grillo o favore ai privati/elettori?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-04-2026/1776873236-0-marsala-trasporto-urbano-esternalizzato-scelta-politica-di-grillo-o-favore-ai-privati-elettori.jpg

Egregio direttore di TP24, 

leggo che il sindaco vorrebbe esternalizzare il servizio del trasporto urbano e oltretutto a un mese dalle elezioni, dopo averlo notevolmente peggiorato in questi 5 anni e mezzo, nonostante i 21 autobus nuovi, le paline e le pensiline che gli abbiamo lasciato. Sicuramente non ci voleva molta scienza per potenziarlo, visto i “nuovi mezzi” a disposizione, incrementando alcune corse per le contrade e i quartieri popolari e una navetta per il centro, più altre paline e pensiline, il servizio sarebbe migliorato. Per far questo era necessario, volontà politica e un funzionario dedicato, senza pensare sin da subito a esternalizzarlo. Il trasporto urbano è essenziale in tutte le città a maggior ragione a Marsala, città territorio. 

 

Chi pagherà “il privato” per aumentare il numero delle corse, che dovrebbero essere almeno raddoppiate se non triplicate, circolando dalla mattina alla sera e per tutte le contrade, se si vuole migliorare il servizio? Naturalmente il comune. E se al trasporto urbano, come si legge viene aggiunto, il trasporto dei disabili, gli scuolabus, i bus per i lidi e per l’aeroporto, quanti milioni di euro bisognerà versare a chi si si aggiudica la gara ? Sicuramente nessuno farà un servizio per rimetterci o per fare un piacere al sindaco di turno. E’ stato fatto un piano per capire quanto verrebbe a costare un tale progetto? E’ compatibile con il bilancio del comune? Oltretutto chiedo, si può bandire una gara “così costosa per le casse comunali” e quindi per i cittadini a un mese dalle elezioni? Il segretario comunale e la dirigente che la deve disporre, rispondono alle direttive del sindaco tenendo conto delle disposizioni di legge o solo alle direttive? La sensazione è come se Grillo volesse fare un favore a qualcuno o lanciare un messaggio, se mi aiutate a vincere le elezioni, “che sarà difficile per non dire impossibile” , vi prometto che cercherò di esternalizzare il servizio per farvi guadagnare qualche milione di euro o più. 

 

Cosa dicono gli altri candidati e i partiti di centro destra che sono anche loro responsabili del cattivo funzionamento? Sarebbe buona cosa saperlo. Il problema di come migliorarlo c’è e dovrà essere affrontato dalla nuova amministrazione il giorno dopo le elezioni, praticamente fra un mese. Sarebbe opportuno che lo dicessero prima argomentando la soluzione e non con promesse generiche. 

 

Dott. Alberto Di Girolamo



Native | 21/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776697110-0-occupazione-e-nuove-professioni-in-sicilia.jpg

Occupazione e nuove professioni in Sicilia

Il mercato del lavoro nell'isola sta attraversando una fase di ridefinizione che scardina i vecchi stereotipi legati a un'economia statica o puramente assistenziale. Sebbene le sfide strutturali rimangano un tema centrale del...







Native | 22/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-04-2026/1776765414-0-epatite-b-prevenzione-vaccino-e-rischi-da-conoscere.png

Epatite B: prevenzione, vaccino e rischi da conoscere

Native | 21/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776697110-0-occupazione-e-nuove-professioni-in-sicilia.jpg

Occupazione e nuove professioni in Sicilia

Native | 20/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776689495-0-tenuta-gorghi-tondi-e-wwf-italia-al-via-le-domeniche-in-cantina-nella-riserva-lago-preola-e-gorghi-tondi.jpg

Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in...