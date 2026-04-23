"L'utile idiota" nella politica locale

23/04/2026 19:45:00

L’“utile idiota”. Al di là dell’origine del concetto — attribuito a Lenin — e del richiamo al personaggio ingenuo e buono del romanzo L’Idiota di Fëdor Dostoevskij, oggi l’espressione viene usata in senso più ampio per descrivere chi, senza rendersene conto, finisce per essere strumentalizzato da un movimento politico o da un gruppo di potere economico.

L’idea ha preso forma durante la campagna elettorale per le amministrative di Marsala, quando il sindaco uscente Massimo Grillo, nel corso di un comizio, ha sostenuto che la candidata del campo non largo, ma “extra-extra large”, Andreana Patti, sia espressione del deputato regionale Dario Safina e del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Una tesi ribadita anche in un’intervista al Volatore dalla commissaria provinciale della Lega, Eleonora Lo Curto.

D’altronde, la sindacatura ormai al tramonto è stata costellata da figure funzionali alla causa dell’enfant prodige lilibetano, ex deputato regionale e nazionale. Basti pensare che ben 14 consiglieri comunali uscenti lo avevano inizialmente sostenuto per poi prenderne le distanze: oggi sono tutti ricandidati, fatta eccezione per l’ex vicesindaco della giunta Giulia Adamo, Antonio Vinci. Tuttavia, secondo alcune voci, la moglie sarebbe pronta a candidarsi a sostegno della Patti.

Il continuo avvicendamento degli assessori durante l’attuale amministrazione — ben nove rimossi — conferma una certa propensione all’uso “usa e getta” dei collaboratori. In questo quadro rientra anche l’ex consigliere comunale Nicola Fici, inizialmente indicato come possibile candidato sindaco: prima valorizzato, persino con viaggi romani e incontri con esponenti di Fratelli d’Italia come Arianna Meloni e Donzelli, per sostenere la sua adesione al progetto del centrodestra, è stato poi sacrificato in nome dell’unità della coalizione.

Difficilmente si può definire inesperta nella gestione della cosa pubblica Giulia Adamo: discutibili i metodi, ma certamente efficace nel rispondere alle esigenze del centrodestra che, dopo aver sondato diverse opzioni — da Fici alla stessa Lo Curto, passando per i rifiuti di Ombra e Ruggieri — ha infine visto emergere la sua candidatura, addirittura maturata da Parigi.

Che partiti, movimenti e associazioni cerchino “utili idioti” è un dato difficilmente contestabile. Resta però nel libero arbitrio dell’elettorato stabilire chi, davvero, lo sia.

Vittorio Alfieri



