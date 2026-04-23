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Politica
23/04/2026 22:00:00

Campobello 2026, il PD si compatta attorno a Gioacchina Catanzaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/campobello-2026-il-pd-si-compatta-attorno-a-gioacchina-catanzaro-450.jpg

 Assemblea partecipata e clima di ritrovata unità per il Partito Democratico locale, che si è riunito per definire la strategia in vista delle prossime amministrative. Un incontro molto partecipato, segnato da un confronto vivace ma costruttivo, che ha visto la presenza dei vertici provinciali del partito.

 

A guidare i lavori il commissario del circolo, Marco Campagna, insieme alla segretaria provinciale Valeria Battista e al vicepresidente provinciale Ernesto Raccagna.

Al centro del dibattito, la conferma unanime del sostegno alla candidatura a sindaca di Gioacchina Catanzaro. L’assemblea ha ribadito con decisione che è lei la figura individuata per rappresentare un’alternativa credibile e un progetto di rilancio per la comunità.

 

«La politica è organizzare la speranza – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – e oggi la speranza di Campobello ha il volto e la competenza di Gioacchina Catanzaro».

Nessuna ambiguità, secondo quanto emerso: il Partito Democratico si colloca con compattezza nel cosiddetto campo largo insieme al Movimento Cinque Stelle e a ControCorrente, con l’obiettivo di costruire un fronte progressista ampio, capace di unire forze civiche e di sinistra.

Durante gli interventi è stata inoltre evidenziata la distanza politica rispetto alle altre proposte in campo, ritenute incompatibili con i valori del centrosinistra e riconducibili ad aree di destra.

 

Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti provinciali per il clima di ritrovata coesione interna, frutto del percorso avviato con il commissariamento. Un passaggio considerato fondamentale per rilanciare l’azione politica sul territorio.

Al centro della proposta, temi come legalità, sviluppo sociale e partecipazione, con il pieno sostegno della federazione provinciale a una candidatura ritenuta punto di riferimento per l’intera area progressista trapanese.

Il Partito Democratico di Campobello di Mazara esce dunque dall’assemblea rafforzato e pronto a dare il via a una campagna elettorale capillare, “porta a porta”, con l’obiettivo di presentare ai cittadini una visione alternativa di città, distante dalle logiche del passato e ancorata ai valori della sinistra democratica.

 



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