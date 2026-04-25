25 Aprile: il decreto Sicurezza è legge, dal 1° Maggio benzina su, consenso ai minimi per Trump

25/04/2026 07:19:00

E' il 25 Aprile 2026, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi per le cure prestate a quattro ragazzi feriti a Crans-Montana. Il presidente del Cantone del Vallese ha riferito che la legge non gli permette di farsi carico delle spese

• La Camera ha convertito in legge il decreto Sicurezza. In aula, prima del voto, le opposizioni hanno cantato Bella Ciao (e la maggioranza ha risposto con l’Inno)



• Il Consiglio europeo informale di Cipro si è chiuso senza aperture all’Italia: niente flessibilità sui conti per affrontare la crisi energetica innescata dalla guerra nel Golfo

• Il 1° maggio scadrà il taglio da 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio e, senza una proroga, i listini nelle stazioni di servizio italiane tornerebbero i più alti d’Europa

• Reuters ha pubblicato una mail riservata del Pentagono in cui si propongono una serie di punizioni per gli alleati che non hanno aiutato gli Usa nella guerra

• Il consenso di Trump è sceso sotto la soglia del 40 per cento e ha toccato il punto più basso del suo secondo mandato, tornando ai livelli registrati dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021

• A Parma la Corte d’Assise ha condannato Chiara Petrolini, la giovane che ha ucciso i suoi figli neonati, a 24 anni e 3 mesi di carcere

• La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo di Garlasco

• Wendy Duffy, la donna inglese fisicamente sana ma depressa per la perdita del figlio, si è infine suicidata in una clinica in Svizzera

• Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dice che non ha più senso una distinzione fra i licei e gli istituti tecnici e che anzi bisognerebbe incanalare talenti nelle scuole che più permettono di trovare lavoro

• L’ex «macellaio di Assad» è stato arrestato in un villaggio sulle montagne dagli uomini del nuovo regime

• L’Ordine dei giornalisti ha approvato un documento deontologico per chi vuole scrivere di omosessualità. Si chiama la Carta arcobaleno

• Il Napoli ha battuto la Cremonese 4 a 0, rinviando così la festa dell’Inter

• Andrea Agnelli, dopo il turbolento addio al mondo del calcio, ha lanciato un fondo per investire in proprietà intellettuali e tecnologie legate allo sport

• Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, per via di un infortunio al polso che gli ha impedito di partecipare ai Masters di Madrid salterà anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros

• La McLaren ha ingaggiato un pilota di 11 anni: Harry Williams, è diventato il più giovane di sempre a entrare a far parte della scuderia inglese

• Le ragazze del Conegliano hanno battuto per 3 a 0 la Numia Vero Volley Milano, aggiudicandosi così il nono scudetto, l’ottavo consecutivo

• In Giappone un braccio-robot telecomandato dall’intelligenza artificiale ha battuto un giocatore umano in una partita a tennis tavolo

• Sono morti la fondatrice della prima libreria delle donne Anna Hilbe (81 anni), lo scrittore australiano David Malouf (92), il ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz (30), il poeta britannico Jeremy Halvard Prynne (89)



Titoli

Corriere della sera: Energia e bilancio, Europa divisa

la Repubblica: Iran-Usa, riparte la trattativa

La Stampa: Europa, la vendetta di Trump

Il Sole 24 Ore: Conti pubblici: opzione scostamento / Ma da Bruxelles arriva subito l’altolà

Il Messaggero: Crans, ultimo oltraggio all’Italia

Il Giornale: La sicurezza è legge

Avvenire: Energia e conti pubblici / La Ue con il freno tirato

Qn: Gli Usa: «Accordo o bombe» / Si muovono le portaerei

Il Fatto: «Nicole Minetti gestiva / il ranch con le squillo»

Libero: Vergogna Svizzera

La Verità: Per i ragazzi bruciati a Crans / La Svizzera vuole il risarcimento

Il Mattino: Valanga azzurra

il manifesto: Obbligo di firma

il Quotidiano del Sud: Energia, l’Europa si divide

Domani: Resistiamo ancora



