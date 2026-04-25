Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/04/2026 07:19:00

25 Aprile: il decreto Sicurezza è legge, dal 1° Maggio benzina su, consenso ai minimi per Trump

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-04-2026/1777094674-0-25-aprile-il-decreto-sicurezza-e-legge-dal-1-maggio-benzina-su-consenso-ai-minimi-per-trump.jpg

E' il 25 Aprile 2026, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi per le cure prestate a quattro ragazzi feriti a Crans-Montana. Il presidente del Cantone del Vallese ha riferito che la legge non gli permette di farsi carico delle spese
• La Camera ha convertito in legge il decreto Sicurezza. In aula, prima del voto, le opposizioni hanno cantato Bella Ciao (e la maggioranza ha risposto con l’Inno)


• Il Consiglio europeo informale di Cipro si è chiuso senza aperture all’Italia: niente flessibilità sui conti per affrontare la crisi energetica innescata dalla guerra nel Golfo
• Il 1° maggio scadrà il taglio da 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio e, senza una proroga, i listini nelle stazioni di servizio italiane tornerebbero i più alti d’Europa
• Reuters ha pubblicato una mail riservata del Pentagono in cui si propongono una serie di punizioni per gli alleati che non hanno aiutato gli Usa nella guerra
• Il consenso di Trump è sceso sotto la soglia del 40 per cento e ha toccato il punto più basso del suo secondo mandato, tornando ai livelli registrati dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021
• A Parma la Corte d’Assise ha condannato Chiara Petrolini, la giovane che ha ucciso i suoi figli neonati, a 24 anni e 3 mesi di carcere
• La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo di Garlasco
• Wendy Duffy, la donna inglese fisicamente sana ma depressa per la perdita del figlio, si è infine suicidata in una clinica in Svizzera
• Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dice che non ha più senso una distinzione fra i licei e gli istituti tecnici e che anzi bisognerebbe incanalare talenti nelle scuole che più permettono di trovare lavoro
• L’ex «macellaio di Assad» è stato arrestato in un villaggio sulle montagne dagli uomini del nuovo regime
• L’Ordine dei giornalisti ha approvato un documento deontologico per chi vuole scrivere di omosessualità. Si chiama la Carta arcobaleno
• Il Napoli ha battuto la Cremonese 4 a 0, rinviando così la festa dell’Inter
• Andrea Agnelli, dopo il turbolento addio al mondo del calcio, ha lanciato un fondo per investire in proprietà intellettuali e tecnologie legate allo sport
• Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, per via di un infortunio al polso che gli ha impedito di partecipare ai Masters di Madrid salterà anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros
• La McLaren ha ingaggiato un pilota di 11 anni: Harry Williams, è diventato il più giovane di sempre a entrare a far parte della scuderia inglese
• Le ragazze del Conegliano hanno battuto per 3 a 0 la Numia Vero Volley Milano, aggiudicandosi così il nono scudetto, l’ottavo consecutivo
• In Giappone un braccio-robot telecomandato dall’intelligenza artificiale ha battuto un giocatore umano in una partita a tennis tavolo
• Sono morti la fondatrice della prima libreria delle donne Anna Hilbe (81 anni), lo scrittore australiano David Malouf (92), il ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz (30), il poeta britannico Jeremy Halvard Prynne (89)

Titoli
Corriere della sera: Energia e bilancio, Europa divisa
la Repubblica: Iran-Usa, riparte la trattativa
La Stampa: Europa, la vendetta di Trump
Il Sole 24 Ore: Conti pubblici: opzione scostamento / Ma da Bruxelles arriva subito l’altolà
Il Messaggero: Crans, ultimo oltraggio all’Italia
Il Giornale: La sicurezza è legge
Avvenire: Energia e conti pubblici / La Ue con il freno tirato
Qn: Gli Usa: «Accordo o bombe» / Si muovono le portaerei
Il Fatto: «Nicole Minetti gestiva / il ranch con le squillo»
Libero: Vergogna Svizzera
La Verità: Per i ragazzi bruciati a Crans / La Svizzera vuole il risarcimento
Il Mattino: Valanga azzurra
il manifesto: Obbligo di firma
il Quotidiano del Sud: Energia, l’Europa si divide
Domani: Resistiamo ancora

 









Native | 24/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/1776928621-0-innovazione-e-tradizione-il-futuro-biologico-dei-vigneti-di-baglio-diar.jpg

Innovazione e Tradizione: Il Futuro Biologico dei Vigneti di Baglio...

Native | 24/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/1776936134-0-iphone-nuovo-vs-ricondizionato-pro-e-contro-di-entrambi.jpg

iPhone nuovo vs ricondizionato: pro e contro di entrambi

Native | 23/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/1776932952-0-marsala-investe-sul-futuro-al-via-il-progetto-mar5-4-8-1-a-per-105-giovani-neet-all-interno-del-monumento-ai-mille-aperte-le-selezioni-per-la-prima-annualita.jpg

Marsala lancia MAR5: opportunità per 105 giovani NEET. Aperte le...