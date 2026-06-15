Marsala, incendio nella notte alla Sarco: in fiamme impianto per il recupero di vetro e metalli
Un vasto incendio è divampato nella notte all'interno della Sarco Srl, azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti di vetro e metalli, situata in contrada Ponte Fiumarella, a Marsala.
L'allarme è scattato intorno alle 2 del mattino. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, supportate da autobotti, automezzi speciali e dal carro aria per le operazioni in ambienti con presenza di fumo e sostanze potenzialmente pericolose.
Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e stanno impegnando numerosi uomini e mezzi. Sul luogo dell'incendio sono attesi anche i tecnici dell'Arpa per le verifiche ambientali, mentre i Carabinieri stanno effettuando gli accertamenti di competenza.
La Sarco rappresenta una delle principali realtà del settore in Sicilia. Attiva dal 1991, l'azienda si occupa del trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, recuperando materie prime seconde destinate alle industrie vetrarie e metallurgiche. Oltre al recupero di vetro e metalli, svolge servizi di trasporto e gestione dei rifiuti.
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