Condannati gli estorsori, ma il bar Todaro ha chiuso: chi ha vinto davvero?

25/04/2026 06:00:00

La sentenza è arrivata.

Le condanne anche.

Il Bar Todaro non c'è più.

Il Tribunale di Trapani ha condannato per estorsione e lesioni gravi Massimiliano e Luigi Sala, padre e figlio. Ma quando la giustizia mette il punto, la saracinesca è già abbassata. Sul vetro resta un cartello gentile: “grazie a tutti per averci tenuto compagnia per 50 anni”.

E allora la domanda non è solo giudiziaria. È reale: chi ha vinto davvero?

La chiusura dello storico bar di Trapani, prima ancora della notizia della sentenza, ha suscitato tante reazioni nei trapanesi.

Tra clienti abituali e avventori occasionali, tra chi lo frequentava e chi lo ha solo incrociato, resta un ricordo condiviso.

In chi risente il profumo dei cornetti alle mele o a una domenica col vassoio delle paste. Momenti di ordinaria quotidianità in cui il bar storico è luogo di incontro, il vero “giornale” in cui è scritta la storia di un quartiere, quello di “Borgo Annunziata”.

E se davanti al bancone si è avvicendata tanta parte dei trapanesi, dietro si sono avvicendate diverse generazioni della famiglia Todaro, fino a Massimo e Antonio che, oggi, non chiudono la saracinesca “solo” davanti ad un’attività, ma ad un pezzo di vita. Delle loro famiglie e dei loro dipendenti.

Il caso Bar Todaro: dalla normalità alla pressione

La vicenda giudiziaria nasce da una relazione ordinaria.

Massimiliano e Luigi Sala non sono estranei: sono vecchie conoscenze, poi clienti abituali quando si trasferiscono nei pressi del bar. Di quelli con cui si costruisce un rapporto fatto di fiducia, familiarità, piccoli gesti di cortesia quotidiana: oggi il cornetto lo offre la casa, il caffè me lo paghi la prossima volta, il “conto aperto”.

È proprio lì che si innesta la frattura.



Quella disponibilità viene progressivamente deformata. Da gesto di fiducia diventa pretesa. Dalla pretesa alle vie di fatto.

Padre e figlio iniziano a consumare senza pagare. Poi pretendono denaro. Poi arrivano le minacce. Le aggressioni. I danneggiamenti. Diventano calamita di altri frequentatori “poco raccomandabili” che mettono a disagio, per primi, i proprietari.

Un’escalation che trasforma un rapporto personale in un meccanismo di pressione sistematica .

Tra dicembre 2023 e giugno 2024, la situazione diventa insostenibile.

Messaggi intimidatori, paura costante, violenze fisiche .

E i fratelli Todaro compiono il gesto più giusto e normale: denunciano.

Ma lo fanno dentro una condizione già compromessa e non si costituiscono nemmeno parte civile nel processo. Troppa paura, sebbene Sala dichiarerà nel processo che si tratta di un “malinteso”. Cui la pubblico ministero, Giulia Mucaria, evidentemente non crede, visto che aveva chiesto nove anni.

Quando arrivano gli arresti, nel luglio 2024, l’incubo finisce sul piano giudiziario e penale .

Ma non sul piano umano ed economico, i fratelli Todaro sono estremamente provati, si dice che non frequentino nessuno se non ristrettissime cerchie di amici e familiari. E le motivazioni potrebbero essere tante, dalla paura di ritorsioni allo stigma sociale.

Tutte giuste e tutte sbagliate, perché il circuito del racket è molto complesso.

Le estorsioni: quotidiane, adattive, invisibili

La vicenda del Bar Todaro è paradigmatica perché mostra una forma di estorsione che non ha bisogno di grandi strutture criminali per essere efficace, si presenta spesso come una zona grigia di continuità tra la criminalità comune e quella organizzata.



Spesso nasce dentro relazioni di prossimità, si mimetizza nella quotidianità, in gesti che, almeno inizialmente, si fatica ad interpretare per quello che sono: estorsioni. Un pranzo non pagato. Un debito che si accumula. Un favore non riscosso o riscosso in eccesso. Una richiesta che diventa obbligo.

È una dinamica che punta a un obiettivo preciso: liquidità immediata e controllo diretto.

Il vero nodo, però, resta la risposta delle vittime.

Trapani, per esempio, è una città che non denuncia, come dimostrano i dati della procura: un territorio dove gli imprenditori faticano a fidarsi delle istituzioni.

E chi denuncia entra in un percorso lungo, complesso, spesso solitario.

Dopo, possono arrivare l’isolamento sociale, più o meno volontario; la perdita di clientela e le relative difficoltà economiche, coi tempi lunghissimi per i ristori.

In alcuni casi, le attività chiudono prima ancora che arrivino gli aiuti previsti.

Ed è qui che il racket trova la sua forza: non solo nella minaccia, ma nel contesto che circonda la vittima.

Eppure, da fuori, tutto questo non sembra aver toccato i Todaro: in un contesto ed in una cultura profondamente radicata e spesso omertuosa come quella siciliana, sono piccoli eroi di quotidianità.

Un racconto collettivo

Sotto gli articoli, sui social, le reazioni non sono scomposte. Non c’è indignazione urlata. C’è qualcosa di più significativo: una lucidità amara, quasi rassegnata.

Ed i ricordi crivono un racconto collettivo di un rapporto di affetto, di stima per Massimo e Antonio Todaro, descritti sempre e solo come persone perbene, gentili, oneste e professionali.

“Denunciare per poi chiudere: che senso ha?”

“Lo Stato arriva sempre dopo.”

“Alla fine hanno vinto loro.”

“Questa è la Sicilia che non cambia mai.”

Non sono frasi isolate: sono variazioni dello stesso pensiero e, soprattutto, non si fermano alla cronaca. Non discutono la sentenza, non mettono in dubbio il lavoro della magistratura. Danno per acquisito che la giustizia abbia fatto il suo corso.

Il problema, per chi scrive, è un altro: non basta.

C’è un passaggio ricorrente, quasi ossessivo: l’idea che denunciare esponga più di quanto protegga. Che il prezzo pagato sia superiore al risultato ottenuto. Che il sistema, così com’è, non riesca a difendere davvero chi decide di opporsi.

Alcuni commenti entrano nel dettaglio, raccontano esperienze indirette, evocano altri casi simili: commercianti che hanno denunciato e poi sono rimasti soli, attività che hanno perso clientela, persone che, dopo aver fatto “la cosa giusta”, sono state isolate.

Non è solo sfiducia nello Stato. È sfiducia nel contesto.

Quei commenti diventano qualcosa di più di una reazione: diventano un indicatore sociale. Raccontano la percezione che tra giustizia e realtà ci sia uno scarto profondo.

Perchè a leggerla così, non sembra che il motivo della chiusura possa riscontrarsi nella perdita della clientela. Ma tra la compassione esposta pubblicamente e i fatti, c’è la vita reale.

Tra centinaia di commenti empatici e di solidarietà, quanti altri – magari non scritti o solo pensati ad alta voce – ce ne saranno che avanzino un “ma, però…”. Qualche timida domanda, tra i tanti, emerge qualche “vedevo sempre brutta gente, intorno”. Come se, eventualmente, potesse essere una responsabilità dei titolari, una giustificazione, quasi un non stupirsi dell’evoluzione della vicenda.

E questo stigma sommerso, questa diffidenza, magari anche una curiosità popolare – in una storia che è già di per sé è dolorosa – assume il contorno della spettacolarizzazione e quasi criminalizzazione della vittima.

La chiusura del bar: una sconfitta che resta

Alla fine, però, il Tribunale ha deciso. Le responsabilità sono state accertate, le pene inflitte: come si dice, giustizia è fatta.

Eppure, il Bar Todaro ha chiuso.

Non per mancanza di clienti. Non per crisi. Ma per le conseguenze di quella vicenda.

Paura, stress, danni fisici ed economici. Un equilibrio spezzato.

E allora, la domanda che resta la ritroviamo nei tanti commenti:

“Chi ha vinto davvero?”

“Ne vale la pena?”

“Denunciare serve?”

Non sono domande polemiche. Sono domande razionali, nate dall’osservazione dei fatti.

Nel processo, ha vinto lo Stato, nella realtà, il risultato è più sfumato.

È questa la distanza che i commenti intercettano con precisione e che la vicenda del Bar Todaro rende impossibile ignorare.

Finché questa distanza resterà, la giustizia continuerà ad arrivare.

Ma non sempre basterà a cambiare il finale. Perchè quello che serve è cambiare l’inizio.

Che il prossimo attacco possa essere “ha riaperto il Bar Todaro”.







