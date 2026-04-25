Musei gratis, archeologia, musica e auto d'epoca: scopri il weekend del 25 aprile 

25/04/2026 06:00:00

Dalla caccia al tesoro per bambini al Parco di Lilibeo fino al recital lirico al Teatro Sollima di Marsala, il fine settimana della Festa della Liberazione offre un programma ricco di appuntamenti tra cultura, natura e socialità.

Ingresso gratuito nei siti culturali

Sabato 25 aprile la Regione Siciliana aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura: ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e luoghi storici dell'isola. In provincia di Trapani sono inclusi il Parco archeologico di Selinunte, il Parco di Segesta, le Cave di Cusa e Pantelleria, il Parco Lilibeo-Marsala con l'Area di Capo Boeo, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, il Castello Grifeo a Partanna e l'Ex Stabilimento Florio a Favignana. Si consiglia di verificare orari e modalità di prenotazione direttamente sui siti dei singoli luoghi.

Selinunte, due weekend tra visite guidate e fiera del libro

Il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, diretto da Felice Crescente, organizza un programma che si estende fino al 3 maggio. Sabato 25 aprile debutta "Selìbria", la prima fiera del libro organizzata dal Club per l'UNESCO di Castelvetrano Selinunte al Baglio Florio, in collaborazione con CoopCulture: stand di case editrici siciliane per tutta la giornata, con un convegno nel pomeriggio — alle 17 — intitolato "Tra mito e inchiostro. Editoria e libri ieri ed oggi", con il giornalista Rai Ernesto Oliva, il docente Salvatore Pisciotta e il professor Giuseppe Girgenti dell'Università San Raffaele di Milano.

Sempre sabato sono in programma due visite guidate con gli archeologi di CoopCulture: alle 10.30 il percorso "Selinunte highlights" tra Collina Orientale, Baglio Florio e Acropoli; alle 11.30 una passeggiata tra i templi con tappa all'Antiquarium. Il parco è visitabile anche in bicicletta, con la possibilità di ammirare le sculture monumentali di Stefano Bombardieri. Domenica 26 aprile le visite proseguono con focus sulle tecniche costruttive dei templi, dalla cava alla posa dei blocchi. Apertura tutti i giorni dalle 9 alle 18; prenotazioni su CoopCulture.

Segesta, orchidee selvatiche e laboratori per i bambini

Il Parco archeologico di Segesta, diretto da Luigi Biondo, apre gratuitamente il 25 aprile e il 3 maggio. Il programma prevede una passeggiata naturalistica guidata dal naturalista Francesco Adragna: partenza da Porta di Valle, attraversamento dell'area dell'Antiquarium fino al Tempio dorico, alla scoperta delle orchidee spontanee e della biodiversità del sito. Alle 10.30 anche una visita guidata all'agorà e all'antica moschea.

Domenica 26 aprile spazio alle famiglie: i bambini potranno partecipare al laboratorio "Dal bruco alla farfalla", con attività manuali sulla metamorfosi; gli adulti alle visite con gli archeologi di CoopCulture. Orari: 9-19.30, biglietteria fino alle 18. Disponibile l'Archeopass, biglietto integrato per Segesta e Selinunte, nell'anno in cui Gibellina è Capitale italiana dell'arte contemporanea.

Marsala, caccia al tesoro all'antica Lilybaeum

Domenica 26 aprile il Parco Archeologico di Lilibeo ospita il nuovo appuntamento di ArcheoFamily: la prima "Caccia al Tesoro Archeologica", organizzata dalla cooperativa ArcheOfficina. Riservata ai bambini dai 5 agli 11 anni, l'attività trasforma l'area di Capo Boeo in un percorso interattivo tra enigmi, simboli e tracce dell'antica Lilybaeum, con la guida di archeologi professionisti. Appuntamento alle 10.30 in piazza della Vittoria. Costo: 8 euro a bambino, comprensivo di ingresso al museo.

Marsala, grande musica al Teatro Sollima

Domenica 26 aprile, alle 18, il Teatro Sollima ospita un recital nell'ambito della XXVI stagione concertistica dell'Accademia Beethoven. Sul palco il baritono Vladimir Andric, primo baritono del Teatro nazionale di Belgrado, e il pianista Vladimir Vanja Scepanovic. Il programma spazia da Chopin a Puccini, da Mozart a Tchaikovsky, con pagine di Mascagni, Respighi e Tosti, oltre alle grandi arie napoletane. Tra i brani in scaletta: "Deh vieni alla finestra" dal Don Giovanni di Mozart, "Nebbie" di Respighi e "Core 'ngrato" di Cardillo. La stagione è patrocinata dal Comune di Marsala, dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell'Istruzione.

Alcamo, auto d'epoca e inclusione sociale

Domenica 26 aprile ad Alcamo va in scena il "Giro in auto d'epoca – Inclusione sociale", organizzato dall'associazione "Il Golfo" O.D.V. con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Dalle 9 in piazza Ciullo saranno esposte le auto storiche; alle 10 partenza del giro per il centro storico, con la partecipazione dei ragazzi coinvolti nel progetto di inclusione. Intorno alle 12 la consegna dei gadget ai partecipanti.

Alcamo, raduno francescano dei giovani siciliani

Sabato 25 aprile, dalle 10 in piazza della Repubblica, Alcamo ospita il ventinovesimo Capitolo Francescano dei Giovani — "Chiamati a cose grandi! con Francesco verso la santità" — organizzato dalla Pastorale Giovanile dei Frati Minori di Sicilia. Evento aperto a tutti i giovani siciliani, con messa conclusiva in Chiesa Madre alle 12.30. Ingresso libero.



