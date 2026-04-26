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Politica

» Elezioni
26/04/2026 06:00:00

Elezioni a Marsala. Scontro sulle alleanze, Turano attacca AVS

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-04-2026/elezioni-a-marsala-scontro-sulle-alleanze-turano-attacca-avs-450.jpg

Mimmo Turano ha chiamato in causa AVS, alleati di Andreana Patti candidata sindaca di Marsala, che a sua volta hanno risposto, e Turano chiama in causa adesso il partito nazionale.


Il fatto
L’assessore regionale della Lega ha fatto delle domande lecite, pungolando i segretari regionali di AVS, che hanno risposto.
Turano nello specifico chiedeva come mai i Verdi e Sinistra italiana fossero a braccetto con donne e uomini di destra, pure con Cateno De Luca pur di vincere. 
Un'alleanza strana e  inusuale, si pensi che a Messina AVS non vuole stare nello stesso perimetro di De Luca. E allo stesso tempo a livello regionale, guardando alle elezioni del 2027, non vorrebbero una alleanza con Sud chiama Nord e nemmeno con i renziani, che fanno parte del progetto di Andreana Patti.
Si devono vergognare, aveva detto Turano. 


AVS, attraverso Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone, controreplica: “La Lega vaneggia”. E a sostegno dell’alleanza che hanno fatto  sottolineano che: Andreana Patti appartiene al campo progressista, che non ci sono espressioni di centrodestra e che il confine è chiarissimo. Poi su De Luca affermavano che quel simbolo, cioè Sud chiama Nord, è “microscopico”, finito dentro al simbolo di una lista civica, affermando poi: “Una scelta  la cui valenza politica è stata notevolmente ridimensionata dalla candidata Sindaca alla quale abbiamo subito chiesto un confronto”.

 

Turano: “Bonelli e Fratoianni si occupino della questione prima della presentazione delle liste”.
L’assessore Turano ribatte e stavolta chiama in causa  i vertici nazionali, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: “Voglio continuare a vaneggiare perché sto dicendo la verità”.
Continua chiamando in causa anche Patti: “Loro confinano la loro candidata a sinistra, dopo ridicolizzano De Luca, lo fanno diventare un oggetto di arredamento. Dicono poi che quelli del centrodestra che sono lì, e sono tantissimi, porteranno i voti ma non conteranno niente”.
Ed ecco l’appello ai vertici nazionali: “Ma Bonelli e Fratoianni quello che stanno facendo a Marsala lo conoscono? Hanno questa idea della politica siciliana? Se ne occupino prima di presentare le liste”.

 

 

La campagna elettorale infiamma lo scontro politico sulle alleanze, ogni dichiarazione è un terreno di confronto serrato e ogni scelta un segnale destinato a pesare sul voto.

 



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