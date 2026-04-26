Elezioni a Marsala. Scontro sulle alleanze, Turano attacca AVS

26/04/2026 06:00:00

Mimmo Turano ha chiamato in causa AVS, alleati di Andreana Patti candidata sindaca di Marsala, che a sua volta hanno risposto, e Turano chiama in causa adesso il partito nazionale.



Il fatto

L’assessore regionale della Lega ha fatto delle domande lecite, pungolando i segretari regionali di AVS, che hanno risposto.

Turano nello specifico chiedeva come mai i Verdi e Sinistra italiana fossero a braccetto con donne e uomini di destra, pure con Cateno De Luca pur di vincere.

Un'alleanza strana e inusuale, si pensi che a Messina AVS non vuole stare nello stesso perimetro di De Luca. E allo stesso tempo a livello regionale, guardando alle elezioni del 2027, non vorrebbero una alleanza con Sud chiama Nord e nemmeno con i renziani, che fanno parte del progetto di Andreana Patti.

Si devono vergognare, aveva detto Turano.



AVS, attraverso Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone, controreplica: “La Lega vaneggia”. E a sostegno dell’alleanza che hanno fatto sottolineano che: Andreana Patti appartiene al campo progressista, che non ci sono espressioni di centrodestra e che il confine è chiarissimo. Poi su De Luca affermavano che quel simbolo, cioè Sud chiama Nord, è “microscopico”, finito dentro al simbolo di una lista civica, affermando poi: “Una scelta la cui valenza politica è stata notevolmente ridimensionata dalla candidata Sindaca alla quale abbiamo subito chiesto un confronto”.

Turano: “Bonelli e Fratoianni si occupino della questione prima della presentazione delle liste”.

L’assessore Turano ribatte e stavolta chiama in causa i vertici nazionali, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: “Voglio continuare a vaneggiare perché sto dicendo la verità”.

Continua chiamando in causa anche Patti: “Loro confinano la loro candidata a sinistra, dopo ridicolizzano De Luca, lo fanno diventare un oggetto di arredamento. Dicono poi che quelli del centrodestra che sono lì, e sono tantissimi, porteranno i voti ma non conteranno niente”.

Ed ecco l’appello ai vertici nazionali: “Ma Bonelli e Fratoianni quello che stanno facendo a Marsala lo conoscono? Hanno questa idea della politica siciliana? Se ne occupino prima di presentare le liste”.

La campagna elettorale infiamma lo scontro politico sulle alleanze, ogni dichiarazione è un terreno di confronto serrato e ogni scelta un segnale destinato a pesare sul voto.



