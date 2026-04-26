Marettimo senza carburante, Fratelli d’Italia: “Situazione non più tollerabile”

26/04/2026 07:00:00

Il circolo “La Frontiera” di Fratelli d’Italia – Isole Egadi torna a denunciare con forza il grave disservizio legato al mancato funzionamento del distributore di carburante sull’isola di Marettimo.

La segnalazione, già avanzata nei mesi scorsi, viene riproposta alla luce dell’assenza – secondo il movimento politico – di interventi concreti da parte dell’Amministrazione comunale di Favignana. Una situazione che, a ridosso dell’avvio della stagione estiva, rischia di avere conseguenze pesanti per l’intero tessuto economico locale.

“L’isola – si legge nella nota – si trova incredibilmente priva di un servizio essenziale come l’approvvigionamento di carburante”, con ripercussioni dirette su operatori turistici, pescatori e cittadini. A essere compromesse sarebbero attività centrali come escursioni, noleggio di natanti, servizi di diving e il giro dell’isola.

Fratelli d’Italia parla di un disservizio “grave e persistente”, capace di provocare danni economici e d’immagine rilevanti, aggravando ulteriormente le difficoltà di una comunità già esposta a criticità logistiche e strutturali.

Da qui la richiesta rivolta al sindaco e all’intera amministrazione comunale: un intervento immediato e risolutivo. “Non sono più accettabili ritardi o rinvii – sottolinea il circolo – su una questione che incide direttamente sulla vita quotidiana dei residenti e sulla sopravvivenza economica dell’isola”.

Il movimento conclude assicurando che continuerà a monitorare la vicenda “affinché Marettimo non venga ancora una volta lasciata indietro”.



