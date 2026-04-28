Roberto Vecchioni torna in Sicilia: tre tappe con il suo "Tra il silenzio e il tuono Tour"

28/04/2026 08:10:00

Roberto Vecchioni torna in Sicilia con il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour” con tre appuntamenti molto attesi. Il tour approderà: il 29 aprile a Catania, al Teatro Metropolitan; il 30 aprile a Palermo, al Teatro Golden; il 2 maggio a Agrigento, al Palaforum G. Bellavia.

Dopo i successi registrati ad Assisi, Bergamo e Torino, il cantautore porta in Sicilia uno spettacolo pensato per un contatto diretto con il pubblico, in una dimensione più raccolta e acustica.

Uno spettacolo tra musica e racconto

“Tra il silenzio e il tuono” non è solo un concerto, ma un vero viaggio artistico. Sul palco, Vecchioni è accompagnato dalla sua band storica:

Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Lo spettacolo prende il nome dal libro Tra il silenzio e il tuono e si sviluppa in due momenti:

nella prima parte spazio ai brani dell’album L'infinito, mentre nella seconda emergono i grandi classici del suo repertorio.

Il senso del tour

Il titolo richiama una dimensione intima e universale: il “silenzio” come spazio dell’anima e dell’immaginazione, il “tuono” come metafora della vita vissuta. Un equilibrio che attraversa tutto lo spettacolo, tra riflessione e memoria, filosofia e canzone.

Vecchioni stesso racconta il suo legame con l’Isola come un ritorno continuo alla cultura mediterranea e alla tradizione classica, sottolineando la profondità e la sensibilità del pubblico siciliano. Il risultato è uno spettacolo confidenziale e potente, dove parole e musica si fondono per raccontare un’unica idea: amare la vita, in ogni sua forma.



