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Cultura

» Spettacoli
28/04/2026 08:10:00

Roberto Vecchioni torna in Sicilia: tre tappe con il suo "Tra il silenzio e il tuono Tour"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-04-2026/1777357236-0-roberto-vecchioni-torna-in-sicilia-tre-tappe-con-il-suo-tra-il-silenzio-e-il-tuono-tour.jpg

 Roberto Vecchioni torna in Sicilia con il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour” con tre appuntamenti molto attesi. Il tour approderà: il 29 aprile a Catania, al Teatro Metropolitan; il 30 aprile a Palermo, al Teatro Golden; il 2 maggio a Agrigento, al Palaforum G. Bellavia.

 Dopo i successi registrati ad Assisi, Bergamo e Torino, il cantautore porta in Sicilia uno spettacolo pensato per un contatto diretto con il pubblico, in una dimensione più raccolta e acustica.

 

Uno spettacolo tra musica e racconto

“Tra il silenzio e il tuono” non è solo un concerto, ma un vero viaggio artistico. Sul palco, Vecchioni è accompagnato dalla sua band storica:
Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Lo spettacolo prende il nome dal libro Tra il silenzio e il tuono e si sviluppa in due momenti:
nella prima parte spazio ai brani dell’album L'infinito, mentre nella seconda emergono i grandi classici del suo repertorio.

 

Il senso del tour

Il titolo richiama una dimensione intima e universale: il “silenzio” come spazio dell’anima e dell’immaginazione, il “tuono” come metafora della vita vissuta. Un equilibrio che attraversa tutto lo spettacolo, tra riflessione e memoria, filosofia e canzone.

Vecchioni stesso racconta il suo legame con l’Isola come un ritorno continuo alla cultura mediterranea e alla tradizione classica, sottolineando la profondità e la sensibilità del pubblico siciliano. Il risultato è uno spettacolo confidenziale e potente, dove parole e musica si fondono per raccontare un’unica idea: amare la vita, in ogni sua forma.

 



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