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Cultura
29/04/2026 16:24:00

Trapani, prorogata al 31 maggio la mostra sulla ceramica contemporanea al Museo Pepoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-04-2026/trapani-prorogata-al-31-maggio-la-mostra-sulla-ceramica-contemporanea-al-museo-pepoli-450.jpg

Sarà visitabile fino al 31 maggio la mostra “Al Tornio e a mano. Forme della ceramica contemporanea tra Burgio e Sciacca”, inaugurata lo scorso 25 marzo al Museo Regionale Agostino Pepoli e prorogata alla luce del successo di pubblico registrato nelle settimane successive all’apertura.

 

L’esposizione, dedicata alle forme della ceramica contemporanea siciliana e al dialogo tra le esperienze artistiche di Burgio e Sciacca, ha infatti riscosso un significativo gradimento da parte dei visitatori, spingendo la direzione del museo a prolungarne la permanenza fino alla fine di maggio.

 

Accanto alla proroga della mostra, il museo ha annunciato anche un nuovo appuntamento inserito nel calendario delle attività rivolte alle famiglie. 

Sabato 23 maggio, alle 17, si svolgerà “C’era una volta al Museo”, iniziativa di letture ad alta voce destinata ai bambini dai tre ai sei anni e promossa in collaborazione con l’associazione "Nati per Leggere."

 

L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria da effettuare tramite l’indirizzo di posta elettronica del museo (museo.pepoli@regione.sicilia.it).

 

Prosegue così l’attività culturale del Museo Pepoli, che accanto alla valorizzazione del patrimonio espositivo continua a proporre iniziative di divulgazione e partecipazione dedicate a pubblici di diverse fasce d’età.



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