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Cultura

» Spettacoli
30/04/2026 14:00:00

Cous Cous Fest 2026, Ditonellapiaga in concerto a San Vito Lo Capo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/cous-cous-fest-2026-ditonellapiaga-in-concerto-a-san-vito-lo-capo-450.jpg

San Vito Lo Capo si prepara alla 29ª edizione della rassegna in programma dal 18 al 27 settembre, tra eventi, incontri e grandi live sulla spiaggia. Sabato 26 settembre, alle ore 23, Ditonellapiaga si esibirà in un concerto gratuito sul palco allestito sulla spiaggia, subito dopo la cerimonia di premiazione del Campionato del mondo di cous cous.

 

L’apertura del programma musicale del festival

Il live segna il primo annuncio ufficiale della sezione musicale del Cous Cous Fest, realizzato in collaborazione con la direzione artistica Puntoecapo, che promette altri grandi nomi della scena italiana.

 

Chi è Ditonellapiaga

Dietro il nome d’arte si cela Margherita Carducci, cantautrice tra le più originali della nuova scena pop italiana, capace di unire elettronica, pop e scrittura contemporanea.

Dopo il successo di “Che fastidio!” a Sanremo e l’uscita del singolo “Sì lo so”, l’artista ha pubblicato il nuovo album Miss Italia, un progetto tra ironia e critica allo star system.

 

Il Cous Cous Fest tra cucina e musica

Il festival si conferma uno degli eventi simbolo della Sicilia: dieci giorni tra gare culinarie internazionali, cultura e concerti gratuiti sotto le stelle.



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