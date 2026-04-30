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Economia

» Turismo
30/04/2026 13:20:00

A maggio tre giorni di confronto sul turismo con il Distretto della Sicilia Occidentale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/a-maggio-tre-giorni-di-confronto-sul-turismo-con-il-distretto-della-sicilia-occidentale-450.jpg

Riprendono gli incontri periodici tra operatori turistici, amministrazioni comunali e Bruno Bertero, destination manager del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

Dopo la recente attività formativa svolta nella sede di Confindustria Trapani, che ha coinvolto oltre sessanta operatori del settore, il percorso di confronto prosegue direttamente nei territori. Gli incontri si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 maggio in diversi comuni della provincia che hanno già dato disponibilità, secondo un calendario in via di definizione.

 

L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori e proseguire l’analisi delle strategie della destinazione “West of Sicily”, non solo in vista della stagione estiva già avviata, ma soprattutto con uno sguardo alla programmazione autunnale e invernale.

Elemento centrale della strategia resta il potenziamento dell’aeroporto di Trapani Birgi, oggi sempre più punto di riferimento per la mobilità turistica dell’intera Sicilia occidentale. Il nuovo piano voli è pienamente operativo e alle rotte già attive da gennaio si sono aggiunte sei nuove destinazioni: Stoccolma, Bournemouth, Saarbrücken, Lublino, Verona e Bari. Un ampliamento che rafforza l’attrattività dello scalo “Vincenzo Florio” sia per i flussi turistici in arrivo sia per i residenti.

 

«Proseguiamo nell’attività di destination management con particolare attenzione alle amministrazioni comunali e al rapporto con gli operatori – spiega Bruno Bertero –. L’obiettivo è rendere sempre più efficaci le relazioni sul territorio. Le azioni promozionali per l’estate sono ormai concluse: ora la priorità è programmare la tarda estate e la stagione autunnale. Il portale del Distretto resta uno strumento strategico per la commercializzazione delle esperienze turistiche e il suo sviluppo è una delle priorità a breve termine».

 

Sulla stessa linea la presidente del Distretto, Rosalia D’Alì: «Gli incontri con operatori e amministrazioni locali sono fondamentali per un confronto diretto e costruttivo. Da un lato raccogliamo le istanze dei territori, dall’altro condividiamo la strategia definita insieme a Bruno Bertero. Il dialogo con i Comuni è continuo e orientato a rafforzare le azioni comuni per lo sviluppo turistico dell’area».



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