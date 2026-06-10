Mozia, i taxi e prezzi sempre più cari. A Marsala il turismo di lusso, con servizi scarsi

10/06/2026 06:00:00

Visitare Mozia è quasi diventato proibitivo: un unico biglietto per turisti e residenti, con un prezzo che continua ad aumentare. Il rischio è che visitare il gioiello dello Stagnone diventi un lusso.

Mozia è uno dei simboli più prestigiosi del patrimonio storico, archeologico e culturale della Sicilia occidentale. Un luogo unico, capace ogni anno di attrarre migliaia di visitatori affascinati dalla sua storia millenaria e dalla straordinaria bellezza della laguna dello Stagnone. Eppure, visitare questo gioiello rischia di diventare sempre più costoso.

Per entrare al museo e visitare l’isola occorrono 12 euro. Una cifra che può apparire sostenibile per il singolo visitatore, ma che diventa significativa per una famiglia o per un gruppo di turisti. A questa spesa bisogna aggiungere il costo del collegamento via mare (rimasto immutato da qualche anno) e, per chi non dispone di un mezzo proprio, il trasferimento fino all’imbarcadero.

Taxi a 35 euro a corsa

Altro elemento che fa discutere sono i taxi: una corsa da Marsala all’imbarcadero può arrivare a costare anche 35 euro. Una somma che, sommata alle altre spese, rende una semplice escursione a Mozia un’esperienza tutt’altro che economica. Anche perchè le navette che collegano il centro con le Saline o con i lidi, non sono ancora partite o fanno orari invernali. Ultima corsa alle 17. Insomma, andare alle saline e godersi il meraviglioso tramonto è impossibile prima del 15 giugno, se non hai un tuo mezzo.

La questione non riguarda soltanto il costo del biglietto o del trasporto, ma il modello di turismo che si vuole costruire. Da anni si parla della necessità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, ma valorizzazione non può significare esclusivamente aumentare il valore economico dell’offerta. Significa garantire accessibilità, consentendo a residenti e visitatori di fruire dei luoghi simbolo senza dover affrontare costi eccessivi.

Marsala e lo Stagnone rappresentano una delle principali destinazioni turistiche della provincia di Trapani. Tuttavia, la competitività di un territorio non si misura soltanto dalla qualità delle sue attrazioni, ma anche dalla facilità con cui queste possono essere raggiunte e vissute.

Il rischio è che Mozia diventi una meta sempre più selettiva, accessibile soltanto a chi è disposto a sostenere una spesa considerevole. Una prospettiva che dovrebbe far riflettere amministratori, operatori turistici e soggetti coinvolti nella gestione del sito.

Promuovere il turismo significa certamente investire nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali, ma anche creare condizioni che favoriscano accesso e partecipazione. Perché un patrimonio straordinario come Mozia non dovrebbe essere percepito come un lusso, ma come una ricchezza condivisa da rendere fruibile al maggior numero possibile di persone.

Turismo di lusso ma con servizi scarsi: benvenuti a Marsala

La città continua a vendersi come destinazione turistica d’eccellenza: cantine prestigiose, tramonti sulle saline, kitesurf nello Stagnone e un patrimonio storico che potrebbe rappresentare uno dei principali attrattori della Sicilia occidentale.

Eppure, dietro le immagini patinate delle campagne promozionali, si nasconde una realtà che residenti e visitatori conoscono fin troppo bene: quella di una città che ambisce al turismo di lusso ma che troppo spesso offre servizi da terzo mondo.

L’ultimo esempio è quello dell’emergenza idrica. Interi quartieri rimangono senz’acqua per giorni, con famiglie costrette a organizzarsi con serbatoi e autobotti, attività commerciali in difficoltà e strutture ricettive chiamate a giustificare ai propri ospiti disservizi che nel 2026 non dovrebbero nemmeno esistere.

Il paradosso è evidente. Non si tratta soltanto di un problema per i residenti: è una questione che incide direttamente sulla credibilità dell’offerta turistica. Un visitatore che paga centinaia di euro a notte difficilmente comprenderà perché debba fare i conti con rubinetti a secco, strade dissestate o servizi pubblici inefficienti. E difficilmente tornerà.

Marsala vive da anni questa contraddizione: si promuove come meta internazionale, ma continua a trascinarsi emergenze che avrebbero richiesto pianificazione e investimenti strutturali molto prima che esplodessero.

Prezzi da capitale europea

A rendere ancora più evidente questa contraddizione c’è il costo sempre più elevato di una vacanza a Marsala. Alberghi, case vacanza, ristoranti, lidi e servizi turistici hanno progressivamente adeguato i prezzi a quelli delle più rinomate destinazioni italiane ed europee. Una scelta legittima, se accompagnata da standard qualitativi adeguati.

Il problema è che troppo spesso il conto presentato ai clienti non corrisponde al livello del servizio ricevuto: attese interminabili, personale insufficiente, disorganizzazione, spazi pubblici trascurati, collegamenti carenti e servizi essenziali che non funzionano.

Il turista paga come se si trovasse in una destinazione di fascia alta, ma purtroppo non lo è.

E quando il rapporto tra prezzo e qualità si rompe, il danno non è solo per chi visita la città una volta, ma per l’immagine stessa di Marsala, che rischia di essere percepita come una meta costosa senza offrire servizi all’altezza delle aspettative.

Anche il settore della ristorazione mostra evidenti contraddizioni. Negli ultimi anni i prezzi di aperitivi, gelati e cene sono aumentati sensibilmente, raggiungendo in molti casi livelli paragonabili a quelli di città ben più strutturate dal punto di vista turistico. Tuttavia, all’aumento dei costi non sempre è corrisposta una crescita della qualità del servizio.

Capita di imbattersi in personale poco formato, servizio approssimativo e scarsa attenzione ai dettagli. Perché non basta servire un calice di vino o un cocktail a prezzi importanti: occorre saper accogliere il cliente, garantendo un servizio professionale.



