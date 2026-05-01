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Cronaca

» Ambiente
01/05/2026 08:00:00

Pantelleria tra le 6 spiagge naturali più belle d’Italia secondo il Guardian

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-05-2026/pantelleria-tra-le-6-spiagge-naturali-piu-belle-d-italia-secondo-il-guardian-450.jpg

Pantelleria conquista un nuovo importante riconoscimento internazionale: l’isola è stata inserita dal quotidiano britannico The Guardian tra le sei spiagge naturali e libere più belle d’Italia.

 

Un’isola che incanta per la sua natura selvaggia

Situata più vicina alla Tunisia che alla Sicilia, Pantelleria continua a distinguersi per il suo fascino unico. L’isola colpisce per le sue coste rocciose, le acque cristalline e un paesaggio vulcanico aspro e autentico, modellato dal vento e dal tempo.

Il giornale inglese descrive Pantelleria come una destinazione dal ritmo lento, capace di offrire un’immersione totale nella natura. Qui non esistono spiagge sabbiose: residenti e visitatori si sdraiano sulle rocce laviche piatte, tuffandosi in un mare limpido e incontaminato.

I luoghi simbolo segnalati dal Guardian

Tra i siti più suggestivi citati da The Guardian spicca Balata dei Turchi, una baia appartata nella parte meridionale dell’isola, ideale per lo snorkeling grazie ai fondali ricchi di vita marina.

Nelle vicinanze si trova Nikà, dove sorgenti termali sgorgano direttamente in mare, creando un’esperienza unica per chi nuota.

Altro luogo iconico è il Laghetto delle Ondine, raggiungibile con una breve escursione attraverso un paesaggio vulcanico surreale: qui le onde si infrangono formando piscine naturali tra le rocce.

Un premio alla tutela ambientale

Il riconoscimento rappresenta anche un premio per il lavoro di salvaguardia del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, impegnato nella protezione e valorizzazione del patrimonio naturale dell’isola.

Il presidente dell’Ente Parco, Italo Cucci, ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando come questo traguardo confermi la validità delle politiche di tutela e promozione sostenibile adottate negli ultimi anni.

Pantelleria si conferma così una destinazione d’eccellenza per chi cerca un turismo autentico, lontano dai circuiti di massa e in armonia con l’ambiente.

 

 

 

 

 

 



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